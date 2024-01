赫伯羅德攜馬士基組新聯盟 2025年2月啟動

根據路透周三 (17 日) 報導,全球兩大航運商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 與馬士基 (Maersk) 表示,兩家公司將於 2025 年 2 月開始組成新的聯盟。

報導指出,對赫伯羅德來說,這一名為「Gemini Cooperation」的合作將取代其在 THE 聯盟 (THE Alliance) 中的參與,赫伯羅特將於 2025 年 1 月退出 THE 聯盟;而對馬士基來說,這一行做將取代其在地中海航運 (MSC) 中 2M 聯盟的地位。

雙方的結盟將有助近年來船公司調整運載力,已適應亞洲至歐洲、大西洋和太平洋航線的需求模式。這些公司正在尋求新的策略,以確保在後疫情時代全球不斷變化的需求中拿下市占,在這種情況下,貨運的營收在很大程度上受到經濟成長放緩而下滑。

據了解,兩家公司的新合作將包括約 290 艘船舶的船隊,總容量為 340 萬 TEU,其中馬士基將提供 60% 的船隻,其餘的 40% 則由赫伯羅特將部署。

另外,雙方的合作將改善港口到港口 (Port-to-Port) 通道過境時間、客戶將繼續按照現有協議維持服務。值得注意的是,合作將涵蓋 7 領域貿易,包括亞洲 / 美國西岸、亞洲 / 美國東岸、亞洲 / 中東、亞洲 / 地中海、亞洲 / 北歐、中東 - 印度 / 歐洲和跨大西洋。

赫伯羅特執行長 Rolf Habben Jansen 表示,與馬士基的合作將幫助我們進一步提高為客戶提供的服務品質。此外,我們還將受益於營運效率的提高及進一步加速產業脫碳的共同努力。