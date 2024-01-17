沙烏地阿美執行長估油市趨緊 面臨紅海風險

路透周三 (17 日) 報導，沙烏地阿拉伯石油巨擘沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 執行長 Amin Nasser 表示，全球石油市場將在短期內應對紅海的中斷問題，儘管「青年運動」(Houthis) 對船隻襲擊造成油輪航行時間更長、供應延遲與短缺。

Nasser 向路透表示，預估石油市場將收緊，因為過去兩年消費者消耗 4 億桶石油庫存，這使得石油輸出國組織 (OPEC) 的閒置產能成為滿足需求上升的主要額外供應來源。

Nasser 在瑞士達沃斯 (Davos) 世界經濟論壇 (WEF) 空檔受訪表示，如果短期內可能還有油輪，但如果是長期，這可能就是個問題，會需要更多油輪而且這些船不得不要繞更遠的路。

目前多家全球船運與能源公司已經暫停或宣布決定避開紅海，全球大約有 12% 的海上石油貿易透過紅海進行，然而繞行南非好望角的另一條航線將增加 10-14 天的航程。

Nasser 說，沙烏地阿美可以繞過葉門附近的曼德海峽 (Bab al-Mandab Strait)，透過一條連接其東部石油設施和西海岸的管線，進而更快的進入蘇伊士運河，不過一些石油產品可能不得不繞行非中。

值得注意的是，Nasser 補充說，由於沙國和葉門之間的和平談判，他預估「青年運動」不會再次襲擊沙烏地阿美的設施。

需求方面，Nasser 預估今年石油需求將達到每日 1.04 億桶，這意味著在去年每日增加 260 萬桶之後，今年石油需求將每日成長 150 萬桶。因此，需求成長加上低庫存，有助進一步收緊油市。

Nasser 表示，過去兩年消費者消耗 4 億桶海上和內陸石油儲備後，全球石油庫存已降至 5 年來平均水準的下緣。他說：「目前唯一可用的是備用儲量，全球備用儲量約為 3.5%，隨著需求增強，除非有額外供應，否則閒置產能將受到侵蝕。」

他還指出，由於化石燃料消費正從已開發國家轉向開發中國家，因此無法預測時油需求何時會觸頂或趨於平穩。他提到，中國經濟成長良好，需求非常健康。