〈美股早盤〉零售銷售強勁澆熄Fed提早降息希望 主要指數開低

美股主要指數周三 (17 日) 開低、美債殖利率走揚，此前美國商務部公布的去年 12 月零售銷售報告強於預期，投資人降低對聯準會 (Fed) 提前降息的押注。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 130 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 170 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 1.8%。

標普 500 指數期貨暗示該股指將連續第二天下跌。對即將到來的政策變動更為敏感的兩年期美債殖利率攀升至 4.35%，美元指數走高。

去年 12 月，美國零售銷售以 3 個月來最強勁的速度成長，為新年面臨逆風的假期消費劃下句點。美國商務部周三公布數據顯示，未通膨調整的零售額成長 0.6%、不包括汽車在內的銷售成長 0.4%。

另一方面，交易員也將密切留意全球決策者的演講和 Fed 於台灣時間周四 (18 日) 凌晨 3 點公布的褐皮書，以尋找有關利率前景的線索。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示，央行可能會在今年夏季降息。

abrdn 投資總監 Luke Hickmore 表示：「通膨永遠不會直線下降，就像我們在美國和歐洲看到的那樣。 利率今年將下調，但市場對何時下調以及下調幅度的預期將非常不穩定。」

截至台北時間周三（17 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 1.60%，至每股 180.70 美元

在 2 月 2 日 Vision Pro 發售之前，蘋果已經正式首次亮相 Vision Pro 應用商店，而 iOS ‌APP 商店上的應用程式，也將很快將列出 Vision Pro 兼容性。VisionOS 應用商店不僅可以提供專爲利用 Vision Pro 功能而設計的應用，以及也提供 iOS 應用，這些 iOS 應用能夠在 Vision Pro 設備上以 2D 模式運行。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 3.27%，至每股 212.73 美元

特斯拉本周一曾下調 Model 3 和 Model Y 在中國的價格，周三再次下調了 Model Y 在德國的價格。據悉，特斯拉將 Model Y Long Range 和 Model Y Performance 的價格分別下調了 5000 歐元，至 49,990 歐元（約合 54,340 美元）和 55,990 歐元（約合 60,860 美元），相比原價分別優惠了 9% 和 8.1%。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 1.21%，至每股 140.76 美元

據 Business Insider，Google 解雇數百名廣告銷售團隊員工。分析指出，Google 裁員反映，在人工智慧 (AI) 應用日漸受歡迎情況下，科技企業重整架構的行動將持續下去。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國去年 12 月核心零售銷售月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.2%

華爾街分析：

美國銀行技術策略師 Stephen Suttmeier 最近的一份報告稱，當前的股市牛市可能會持續到 2033 年。 Suttmeier 長期以來一直看漲美股，他預估標普 500 指數在 2024 年的大部分時間裡都將達到 5,000 點以上，這主要是由於今年是美國的大選年。美國總統任期第四年的穩健表現背後，通常是現任總統將試圖透過財政支出為經濟帶來最後的刺激，以增加連任的機會。