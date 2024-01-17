馬士基執行長：紅海航運中斷可能持續至少幾個月

丹麥航運巨擘馬士基 (Maersk) 執行長 Vincent Clerc 周三 (17 日) 表示，紅海船隻遇襲造成的全球航運中斷可能至少會持續幾個月。

馬士基和其他大型航運公司已指示數百艘商船避開紅海，派遣船隻繞行較長的非洲航線，以應對伊朗支持的「青年運動」(Houthi) 武裝份子對貨櫃船的襲擊。

Clerc 周三在瑞士達沃斯 (Davos) 舉行的世界經濟論壇 (WEF) 上說：「因此，對我們而言，這將意味著更長的運輸時間，供應鏈中斷可能至少至少持續幾個月，希望更短，但也可能更長，因為這種情況的實際發展無法預測。」

英國倫敦海運諮詢機構德魯里 (Drewry) 的世界貨櫃運價指數 (World Container Index, WCI) 顯示，自去年 12 月初以來，運費已漲逾一倍；保險公司的知情人士透露，紅海海運的戰爭保險費也在上漲。

另一方面，銀行業高層表示，他們擔心這場危機可能造成通膨壓力，最終或許會延後甚至扭轉央行的降息舉措。

Clerc 認為，紅海航線中斷是極具破壞性的，因為全球近 20% 的貿易都需經過曼德海峽 (Bab al-Mandab Strait)，其為全球貿易和供應鏈最重要的動脈之一，然而現在卻卡住了。

紅海的緊張局勢近日顯著升級，多家全球航運公司、能源公司已宣布或在昨日決定避開紅海。全球大約有 12% 的海上石油貿易是透過紅海進行。

據了解，英國石油巨擘殼牌 (SHELL-US) 決定無限期暫停所有通往紅海的船運，與此同時，日本三大航運公司日本郵船、商船三井、川崎汽船決定停止所有船隻行經紅海海運。