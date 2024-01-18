美國將「青年運動」列為恐怖分子 商界憂紅海航運中斷恐供應鏈數月

美國周三 (17 日) 將總部設在葉門的武裝份子「青年運動」(Houthi)重新列入恐怖組織名單。與此同時，商界領袖警告，他們的襲擊造成的紅海航運中斷可能會影響供應鏈數月。

美國官員說，將「青年運動」列入「特別指定恐怖份子實體」(Specially Designated Global Terrorist, SDGT) 名單的目的是切斷該組織用來襲擊或劫持船隻的資金和武器。

自去年 11 月以來，與伊朗結盟的「青年運動」民兵襲擊該地區的船隻，重創亞洲和歐洲之間的貿易，並使主要大國感到震驚，這是以色列與巴勒斯坦哈瑪斯激進分子在加薩走廊進行的三個多月的戰爭升級。

「青年運動」的發言人向媒體透露，對開往以色列的船隻的攻擊將繼續進行，美國的項認定不會影響其立場。

另一方面，馬士基 (Maersk) 和其他大型航運公司已指示數百艘商船避開紅海，繞行較長的非洲航線或暫停航行，直到船隻的安全得到保證。

馬士基執行長 Vincent Clerc 瑞士達沃斯 (Davos) 舉行的世界經濟論壇 (WEF) 上表示：「這是全球貿易和全球供應鏈最重要的動脈之一，然而現在卻卡住了。」他補充說，這種中斷可能會持續至少幾個月。

與此同時，銀行業高層擔心，這場危機可能造成通膨壓力，最終可能延後或逆轉降息。此外，沙烏地阿拉伯石油巨頭沙烏地阿美公司執行長 Amin Nasser 表示，「青年運動」對船隻的長期攻擊將導致油輪短缺。

Amin Nasser 說：「如果是在短期內，油輪可能可用…… 但如果是長期的，這可能是一個問題。」