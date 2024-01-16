摩根：2024股債全面啟動 科技出口增溫帶動亞股

摩根資產管理今 (16) 日發布首季投資展望，亞太區首席策略師許長泰 (Tai Hui) 認為，儘管美國聯準會去年已釋出鴿派訊號，但要反映在貨幣政策上，時間點應落在下半年，而非市場樂觀預期的 3 月，不過，隨著 Fed 利率決策走向寬鬆，各區域的企業獲利可望提升，且在科技產業出口的帶動下，亞洲資產有機會迎接難得的投資機會，而債券資產的回報仍以債息收益為主。

許長泰指出，美國的核心通膨仍在目標區間之上，加上通膨本身的僵固性，所以美國經濟的增長動能在上半年就可能轉弱。另一方面，由於政府對民眾的補貼也陸續到期，使得美國中低收入民眾也要面臨信用卡消費上金額增加、但家計儲蓄卻正在減少，這個狀況也會導致美國的家計資產負債表出現弱化，進而影響到未來民間消費的動能。因此，Fed 今年的利率決策更顯重要，投資人行動也要更靈活。

中國市場方面，許長泰說明，雖然中國房市價格的跌勢已經趨緩，政府也陸續推出許多刺激政策，但目前民間消費的數據並未跟上，去年 12 月的 PMI 採購經理人指數還是相對疲弱，顯示中國經濟的復甦仍需要時間。

不過，好消息是，由於 Fed 已從「升息階段的尾聲」往「降息階段的初期」邁進，因此全球科技產業的出口將在今年復甦，這對亞洲出口導向的經濟體來說肯定是好事一樁，中國經濟在某種程度上也將因此受惠；再加上人行在今年可望進一步推出更多刺激工具，隨著時間的推移，中國經濟可望在今年築底，資本市場或有可能提早反應。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，既然今年聯準會可望走向寬鬆、帶動美元走弱，且科技產業的出口可望回溫，所以亞洲出口導向的經濟體在今年就有較佳表現機會，這也會讓相關企業的獲利受到帶動。

舉例來看，市場已經預期亞洲與新興市場企業的獲利，將分別從去年的年減 8% 和 11%，雙雙翻揚到今年增長 18% 附近，這也代表至少在上半年，亞洲市場的機會會比美國要更大。

林雅慧補充，根據歷史經驗，在美國公債殖利率下跌的環境下，成長股與科技股會有較大的表現機會，儘管從經濟上來看亞洲的動能會增加，但在股票資產的布局上，亞洲和美國的成長型股票較適合在上半年布局；而到了下半年，倘若聯準會真的放寬貨幣政策，屆時就要採取更全面的布局方式去配置股債資產。

林雅慧進一步指出，升息周期的結束本來就有利於風險性資產的表現，但美國十年期公債殖利率自去年 10 底開始已持續下滑，使得各類債券的價格受到明顯激勵，因此在短期價格上揚導致估值升高的影響下，今年各類債券利差再下滑的空間反而有限，所以對債券投資人來說，今年要掌握的並不是債券資產在價格上的機會，而是要鎖住殖利率上的收益優勢。

摩根資產管理建議，債券上鎖定擁有較高收益率的美國公債、美國投等債和非投等債，股票上則聚焦受惠於債券殖利率下滑、且有較多表現機會的成長股與科技股，特別是亞洲及美國的相關投資標的。