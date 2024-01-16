晶心科推亂序多核處理器架構 獲AI大廠採用

RISC-V 處理器核心業者晶心科 (6533-TW) 今 (16) 日宣布，全面推出高性能 AndesCore AX65 亂序執行、超純量、多核心處理器 IP，目前已授權給多媒體和 AI/ML 領域客戶；市場傳出，該授權客戶就是 Meta(META-US)。

總經理暨技術長蘇泓萌表示，AX65 是晶心科的第一個推出的亂序執行處理器，與廣受歡迎的 45 系列處理器相比，在 SPECint2006 上帶來超過 100% 的效能提升。此次也標誌著公司處理器系列效能的飛躍式提升， 憑藉 OoO 架構，可以著眼更多高效能目標市場，如 AI/ML、多媒體、網路應用和高階儲存等。

董事長暨執行長林志明表示，所有 RISC-V IP 供應商中，晶心科推出第一款支援數位訊號處理 DSP 的處理器 D25F、推出了第一款向量處理器 NX27V，也推出第一款完全符合 ISO 26262 的功能安全車規處理器 N25F-SE，皆在市場上有非常出色的表現。

儘管晶心科不是第一個推出亂序執行處理器的公司，但林志明看好，公司還是以穩健的速度進行了發展與發布，這樣的穩健步伐，使公司不需要常常改組團隊，客戶也可以信賴 Andes，視我們為長期供應商和合作夥伴，滿足他們所有 RISC-V 處理器的需求。

自 2023 年 8 月以來，亞洲、歐洲和美國均有客戶評估 AX65，目前已有多媒體和人工智慧 / 機器學習領域的客戶獲得授權。現在支援 Linux 和 RTOS 的 AX65 及其開發工具已正式導入市場，可立即提供一般性授權使用。

晶心科指出，AX65 是高效能亂序處理 AX60 系列中的首款產品，配備 13 級流水線、4-wide 解碼、8-wide 亂序執行，目標市場為 Linux 平台上主應用處理器、網路和高階控制器，去年 12 月獲得 EE Times Asia 頒發的「年度最佳 IP / 處理器」獎項。

晶心科在嵌入式控制器和高效能 AI 向量處理器方面取得成功，看好隨著 RISC-V 生態系統在 Linux 應用的日趨成熟，對於通用性的高效能 RISC-V 處理器需求不斷增加。

為滿足客戶需求，晶心科推出 AX65，可強化 CPU 產品陣容，涵蓋低功耗嵌入式到高階亂序執行處理器，對於開發複雜 SoC 的客戶，可以使用 AX65 作為主要 Linux 應用處理器，並使用 AX45MPV/NX27V 進行向量 / DSP 處理，或使用 N25/N225 處理器作為資源和電源管理器。

晶心科看好，透過自家 CPU 完整系列，客戶能夠簡化開發流程，同時受惠整合支援，大幅降低開發成本。

晶心科補充，AX65 在採用 12 奈米製程時，運行速度可超過 2.0GHz，SpecInt2006 得分為每 GHz 8.25 分，憑藉高效的記憶體子系統結構，其整體性能優於 Cortex A75。AX65 最多可同時支援高達 8 核心，最大可共享 8MB 的快取記憶體並支援快取一致性，也完全符合 RISC-V RVA22 之要求，可確保與 RISC-V 生態系統內的作業系統和軟體的相容性。

在安全性方面，AX65 支援增強型 PMP (ePMP) 以進一步保護記憶體存取，並支援 K 指令集擴展 (純量加密)，以加速 AES 和 SHA 的加密操作；同時，為了在 Linux 作業系統上運行，AX65 支援 VIPT L1 指令快取、SV48 虛擬位址空間，和具有同步硬體 page walkers 的 2 級 TLB (Translation Lookaside Buffer)。

AX65 還結合最先進的分支預測機制 (branch prediction)，具有 TAGE-L 演算法、返回位址堆疊 (return address stack)，和 2 級分支目標緩衝區 (2-level branch target buffer)。AX65 作為主控制應用處理器，可應用的範圍包括 Wi-Fi、5Gnr 和 O-RAN 等網路應用，以及邊緣運算、工業電腦及嵌入式應用。