星展銀估美下半年降息 上調黃金目標價至2250美元

星展銀行 (台灣) 今 (16) 日發布 2024 年第一季投資展望，對於美國何時啟動降息，財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉預估，在美國經濟成長出現放緩下，聯準會 (Fed) 下半年才會降息，幅度約 100 個基點，股市方面持續看好美股，對日股維持中立觀點，仍看淡歐股；此外，星展上調黃金目標價至每盎司 2250 美元，建議可將黃金納入投資組合。

美國聯準會自實施緊縮政策以來，用 16 個月的時間共升息 525 個基點，為歷史上最快速的升息循環紀錄之一。然而，鑒於經濟成長和通膨數據呈現放緩趨勢，星展集團認為美國利率已逐漸見到高點，預期在經濟進一步出現降溫跡象時，Fed 將會啟動降息。

陳昱嘉表示，星展持續看好美股今年表現，中國股市雖表現疲弱，影響亞洲不含日本 (AxJ) 股市不如預期，但市場預估 AxJ 企業在 2024 年獲利將成長 20.2%，因此，星展對 AxJ 股市獲利前景持樂觀看法。

外匯市場方面，隨著美國利率已過高點，日元與歐元兌美元可望受惠而回升，而亞洲出口的復甦亦有利於亞洲貨幣表現。

類股部分，受惠於人工智慧 (AI) 帶動的投資熱潮，以及美國聯準會利率已達高點影響，認為美國科技類股獲利動能強勁，同時也看好亞股的價值型股票。

債市配置方面，可望為投資人降低風險及帶來固定收益。隨著市場對美國債務不斷攀升的擔憂加劇，較高的債券殖利率將對整體經濟造成壓力，可能導致非投資等級信貸的違約率上揚。因此，星展持續看好存續期間介於 3 至 5 年、評級為 A/BBB 的投資等級信貸。

陳昱嘉進一步指出，在利率已過高點、美元走弱和地緣政治風險升高的情況下，黃金仍是投資組合避險的良好選擇，黃金可望繼續受惠於央行強勁買盤的支撐，延續穩健的多頭走勢。星展上調金價未來 12 個月目標價，由每盎司 2050 美元升至 2250 美元。