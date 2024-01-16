漢堡王母公司將以10億美元收購其最大加盟商

漢堡王母公司正以約 10 億美元收購其在美國最大的加盟商，並將翻新其數百家門市。

Restaurant Brands International Inc. (QSR-US) 將以每股 9.55 美元的價格收購其尚未持有的 Carrolls Restaurant Group Inc. (TSAT-US) 的所有已發行和流通股。

Carrols 在 23 州經營 1022 家漢堡王餐廳。它還擁有並經營 60 家百佰雞 (Popeyes) 餐廳。

漢堡王美國和加拿大總裁柯蒂斯周二 (16 日) 表示：「我們將在未來 5 年左右的時間裡迅速改造這些餐廳，並將它們重新交到有積極性的當地加盟商手中，為我們的客人創造令人驚嘆的體驗。」

該交易是漢堡王加速銷售成長和提高加盟商獲利能力計畫之一。該品牌計劃投資約 5 億美元，由 Carrols 的營運現金流提供資金，對收購的 Carrols 餐廳中約 600 家進行改造。

漢堡王預計所收購餐廳的重新加盟合約將在 5 到 7 年內完成。該品牌計劃在其旗下餐廳組合中保留數百家餐廳。

該交易包括 30 天的「探索」期，Carrols 可以在此期間向感興趣的各方徵求替代建議。

該交易預計將於第 2 季完成。該交易仍需要獲得 Carrolls 股東持有的大多數普通股。它還需要持有 Carrols 大部分已發行普通股的人的批准。

總部位於加拿大的 Restaurant Brands 將於下個月公布 2023 年全年財報 。

該公司第 3 季獲利達到 2.52 億美元，超出華爾街的預期。本月初股價觸及 52 周新高。