【籌碼週報】選後行情創高後能布局嗎？上週投信買超7檔個股一次看

一、 投信近一週買超較多的股票 (2024.1.8-1.12)

上週投信買超 7 檔，全數為電子股。買超之標的為中美晶、M31、旺矽，顯示 IP 與探針卡為投信持續看好之族群。

上週買超之產業族群性，最明顯為前兩週文中所提醒的軸承，果不其然富世達、兆利為投信所持續買超。

另外 IP 產業除 M31 外，也可以看到創意、世芯、智原股價均持續走高，符合永豐投顧預期 IP 與檢測相關都受惠 AI 與先進製程的趨勢。

國內廠商將持續受惠，且具有族群擴散性，建議仍可持續留意此三族群，由於本波大盤呈現震盪走勢，建議投資人於創高後拉回再行擇機佈局，勿持續追高。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，1/3 挑出 M31，累計價差達 21.5%，且創下歷史新高股價。旺矽同樣於 1/4 挑出，累積價差 8.6%。華星光為久違的買超於 1/11 挑出，投資人可觀察後續走勢。

目前台股已解除一個總統大選變數，但後續將有春節長假的觀望氣氛，故整體盤整仍將呈現震盪，建議投資人可挑選法人偏好且具備族群性之個股，逢低承接，相信 3~4 月仍有高點可期待。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

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