〈台股盤前〉IC設計及智財權族群將挑起台股人氣指標

台北股市 15 日大盤以小漲作 33.99 點作收，收盤指數報 17546.82 點，成交值 2859.33 億元，在台灣 的大選落幕，市場重回聚焦經濟基本面，本周關注重點為 18 日台積電 (2330-TW) 的法說會，其對於半導體展望預測，仍為科技業界參考的重要指標，同時，市場專家說，小股本且高成長的 IC 設計族群將爲今 (16) 日的重心。

證券分析師黃漢成今晨指出，台股目前仍屬震盪走高的行情，對 IC 設計、矽智財類股表現看好，主要在景氣由谷底翻揚挹注，同時神盾 (6462-TW) 宣布通過與乾瞻科技以現金及公司發行新股為對價股份轉換案，預計斥資約 47 億元，取得乾瞻科技 100% 股權，將以此擴大 IP 布局也是市場的重大指標。

智原 (3035-TW) 董事會決議通過子公司勝邦投資收購台積電 (2330-TW)(TSM-US)IP 供應商 Aragio Solutions 100% 普通股股權，預計交易金額為 2000 萬美元現金，折合新台幣約 6.22 億元。業界認為，由於台積電與智原間的關係仍微妙，智原此次透過併購台積電合作供應商，有助於強化兩者合作關係。

證券分析師張陳浩表示，研判台股大盤在大選後將持續走多，類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群切入作多，持續看好記憶體上游如華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 等受惠市場需求增加及漲價效益的類股。

就期貨市場方面，外資在期貨市場昨日交易淨額達爲多單 4636 口，是 5 個交易日首度回補空單，未平倉合約口數降至 21768 口，是否成為重大心態轉折訊號，仍值得進一步觀察。

除電子族群之外，法人認為，台北股市可以持續觀察政策扶植相關的如新能源、生技醫療、環保綠能、及電動車等類股方向。