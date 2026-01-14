鉅亨研報 2026-01-14 17:04

一、 台積電法說會明天登場，法說會重點一次看 ！！

台股加權指數上漲 0.36 % 收在 30982，櫃買指數上漲 1.84 % 收在 290.6。這周加權指數持續上漲，最高觸碰到 30994，離 3 萬 1 大關不遠，櫃買方面則是波動幅度較大，但整體持續的上漲。本周蠻多檔股票進入處置股，尤其是記憶體族群以及面板族群。明天在台積電法說會即將登場， EPS 的修以及未來預期得上修讓外資上修台積電的目標價，帶動台積電跟大盤不斷的上漲。

本週強弱勢族群 :

強勢族群： 矽晶圓、低軌衛星、IC 封測產業、FOPLP

弱勢族群： 光通訊、伺服器代工、BBU、紡織

本週重點關注以及看法：

1. 台積電法說會關注重點

台積電即將於 1/15 日舉行法人說明會，成為本周市場最受矚目的焦點。隨著法說會進入倒數，市場普遍預期，台積電今年資本支出規模有機會再度上修。台積電上週公布 2025 全年營收，金額超過新台幣 3 兆 8090 億元，較 2024 年同期成長 31.6％，創下歷史新高；2025 年第 4 季營收首度突破 1 兆元，季增逾 5％。台積電 2026 年第一季每股盈餘（EPS）預估上修 24%，至 18.4 元，季增 2%、年增 32%；同時，上修 2026 年全年 EPS 19%，至 85 元。

以下是法說會關注的重點 :

2 奈米量產進度與營收貢獻 美國新建 5 座廠 2026 年資本支出規模 毛利率表現與先進製程定價 AI 營收展望與成長動能 股利政策與現金配置

2. 12 月美國 CPI

美國勞工統計局週二公佈的數據顯示，12 月份剔除波動較大的食品和能源類別的核心消費者價格指數 (CPI) 較 11 月上漲 0.2%，年比漲幅為 2.6%，與四年以來的最低水準持平。經濟專家的預估中值為月增 0.3%、年增 2.7%。12 月的整體 CPI 月增 0.3%、年增 2.7%，雙雙表現符合預期。該項數據或許更能說明通膨正在下滑。