【ETF觀察】降息循環啟動，00984D 非投等債主動式 ETF 只要 10 元就能布局？月配息背後還藏了什麼關鍵…？

一、降息預期升溫，資金開始找「非股票」的去處

近期討論度升高的 00984D 非投等債主動式 ETF，主打 10 元發行價、月配息設計，加上「主動選債」策略，成功吸引不少目光。與傳統被動式非投等債 ETF 不同，00984D 由專業團隊依市場變化調整配置，從信用體質、產業分布到存續期間皆納入考量，試圖在收益與風險間取得更佳平衡。