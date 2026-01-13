search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

【ETF觀察】降息循環啟動，00984D 非投等債主動式 ETF 只要 10 元就能布局？月配息背後還藏了什麼關鍵…？

鉅亨研報

一、降息預期升溫，資金開始找「非股票」的去處

cover image of news article
【ETF觀察】降息循環啟動，00984D 非投等債主動式 ETF 只要 10 元就能布局？月配息背後還藏了什麼關鍵…？ (圖:shutterstock)

隨著市場逐步確認降息循環已啟動，但實際降息幅度恐怕有限，股市評價偏高、震盪加劇的隱憂也同步浮現。資金不再只盯著股票，多元配置成為投資圈的熱門關鍵字。在這樣的環境下，非投等債因同時具備收益與分散效果，再度被市場點名，尤其在經濟未陷入衰退的情境下，歷史表現往往不差……>> 立即前往豐雲學堂看更多


點我了解 > 永豐金證券美股複委託手續費驚喜價 0.0X%（優惠期間無低收）！

二、00984D 登場：主動式非投等債 ETF 成為焦點

近期討論度升高的 00984D 非投等債主動式 ETF，主打 10 元發行價、月配息設計，加上「主動選債」策略，成功吸引不少目光。與傳統被動式非投等債 ETF 不同，00984D 由專業團隊依市場變化調整配置，從信用體質、產業分布到存續期間皆納入考量，試圖在收益與風險間取得更佳平衡。

三、月配息＋主動選債，真的適合現在進場嗎？

表面看來，00984D 結合降息題材、非投等債收益特性與主動管理優勢，但真正關鍵不只在配息或發行價。選債邏輯、風險控管、以及在不同景氣階段的表現差異，才是影響長期投資結果的核心。這檔 ETF 是否真的能在降息循環中發揮應有價值，背後其實還有不少細節值得深入拆解…… 立即前往豐雲學堂看更多

【延伸閱讀】

  1. \ 每週都有機會中獎 / iphone17 得主就是你【豐學 PRIME 2.0】的專家觀點 + 選股清單
  2. 台灣主動式 ETF 有哪些？00980A、00981A、00982A...7 檔 ETF 配息、成分股、特色一次整理｜股市話題
  3. 美股複委託是什麼？手續費怎麼算？2026 台灣 11 間券商複委託手續費比較、低消與成本算給你看


文章標籤

永豐金證券趨勢分析ETF降息美股

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty