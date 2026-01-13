【ETF觀察】降息循環啟動，00984D 非投等債主動式 ETF 只要 10 元就能布局？月配息背後還藏了什麼關鍵…？
鉅亨研報
一、降息預期升溫，資金開始找「非股票」的去處
隨著市場逐步確認降息循環已啟動，但實際降息幅度恐怕有限，股市評價偏高、震盪加劇的隱憂也同步浮現。資金不再只盯著股票，多元配置成為投資圈的熱門關鍵字。在這樣的環境下，非投等債因同時具備收益與分散效果，再度被市場點名，尤其在經濟未陷入衰退的情境下，歷史表現往往不差……>> 立即前往豐雲學堂看更多
二、00984D 登場：主動式非投等債 ETF 成為焦點
近期討論度升高的 00984D 非投等債主動式 ETF，主打 10 元發行價、月配息設計，加上「主動選債」策略，成功吸引不少目光。與傳統被動式非投等債 ETF 不同，00984D 由專業團隊依市場變化調整配置，從信用體質、產業分布到存續期間皆納入考量，試圖在收益與風險間取得更佳平衡。
三、月配息＋主動選債，真的適合現在進場嗎？
表面看來，00984D 結合降息題材、非投等債收益特性與主動管理優勢，但真正關鍵不只在配息或發行價。選債邏輯、風險控管、以及在不同景氣階段的表現差異，才是影響長期投資結果的核心。這檔 ETF 是否真的能在降息循環中發揮應有價值，背後其實還有不少細節值得深入拆解…… 立即前往豐雲學堂看更多
【延伸閱讀】
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 3萬點後再創高！摩根看好台美出口紅利 估Fed年中降息帶動「股債雙漲」
- 美元中期轉弱？富達點名2026年全球資金「大風吹」3大關鍵指標
- 處置引發資金轉向：記憶體走弱 面板vs. PCB—誰能成新資金據點？下一檔熱門股都在這！？
- 非投資等級債ETF三年吸金翻7倍 躍升2026收益焦點 00984D「主動」出擊
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇