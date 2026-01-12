鉅亨研報
一、盤勢分析 (1/12)
台股昨日（9 日）盤面呈現「強弱分歧」的態勢。受到主管機關加大監理力道影響，近期漲勢凌厲的記憶體族群成為殺盤重心。華邦電 (2344-TW)、南亞科(2408-TW)、晶豪科(3006-TW) 等多檔個股因短線漲幅過大，同步遭列入處置股或注意股，引發市場恐慌性拋售，導致族群全面重挫，多檔個股盤中一度觸及跌停。分析師指出，此次修正主要源於籌碼面與交易限制，並非基本面反轉，但短線震盪難免，建議投資人靜待股價拉回整理後再行佈局。
反觀資金流向，部分資金轉進相對低基期或具備漲價題材的族群。PCB 族群如尖點 (8021-TW) 等中小型題材股，因具備規格升級與供應鏈擴散題材，吸引短線資金進駐，呈現逆勢抗跌走勢。整體而言，台股短線將進入籌碼沉澱期，投資人應避開高波動個股，關注具備基本面支撐且基期相對較低的族群。
二、個股熱度 TOP10
TOP10 創見 (2451-TW)
因短線漲幅逾三成且波動過大，創見遭列入注意股，引發市場調節賣壓，股價一度跌停，終場大跌 16 元。雖然公司營運表現良好，但在監管壓力下，資金快速撤出，短線需留意籌碼鬆動風險。
TOP9 尖點 (8021-TW)
在權值股震盪之際，資金轉向 PCB 等中小型題材股。尖點受惠於規格升級與供應鏈擴散題材，加上低基期補漲效應，吸引短線買盤進駐，表現相對強勢。
TOP8 威剛 (3260-TW)
列入注意股，股價隨族群修正。 威剛因股價波動過大遭列注意股，與整體記憶體族群一同面臨修正壓力，早盤大幅下挫。雖然產業景氣仍處上行循環，但短線受限於監管措施，股價震盪加劇。
TOP7 力積電 (6770-TW)
力積電因近期漲幅過大遭列處置股，引發拋售賣壓，股價盤中一度跌停。雖然隨後跌停打開，但顯示市場對處置股的恐慌情緒。短線過熱跡象明顯，建議等待股價修正後再行佈局。
TOP6 群創 (3481-TW)
面板報價看漲，營收表現正面。 群創受惠於 12 月營收成長及 TrendForce 預估 1 月電視面板價格全面起漲的利多消息，股價相對有撐。法人看好面板廠營運將受惠於報價上揚，成為資金避風港之一。
