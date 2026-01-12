鉅亨研報 2026-01-12 13:57

一、盤勢分析 (1/12)

二、個股熱度 TOP10

TOP10 創見 (2451-TW)

因短線漲幅逾三成且波動過大，創見遭列入注意股，引發市場調節賣壓，股價一度跌停，終場大跌 16 元。雖然公司營運表現良好，但在監管壓力下，資金快速撤出，短線需留意籌碼鬆動風險。

TOP9 尖點 (8021-TW)

在權值股震盪之際，資金轉向 PCB 等中小型題材股。尖點受惠於規格升級與供應鏈擴散題材，加上低基期補漲效應，吸引短線買盤進駐，表現相對強勢。

TOP8 威剛 (3260-TW)

列入注意股，股價隨族群修正。 威剛因股價波動過大遭列注意股，與整體記憶體族群一同面臨修正壓力，早盤大幅下挫。雖然產業景氣仍處上行循環，但短線受限於監管措施，股價震盪加劇。

TOP7 力積電 (6770-TW)

力積電因近期漲幅過大遭列處置股，引發拋售賣壓，股價盤中一度跌停。雖然隨後跌停打開，但顯示市場對處置股的恐慌情緒。短線過熱跡象明顯，建議等待股價修正後再行佈局。

TOP6 群創 (3481-TW)

面板報價看漲，營收表現正面。 群創受惠於 12 月營收成長及 TrendForce 預估 1 月電視面板價格全面起漲的利多消息，股價相對有撐。法人看好面板廠營運將受惠於報價上揚，成為資金避風港之一。