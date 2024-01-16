友通攜通路商Dynalog India 衝刺印度數位轉型市場

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 今（16）日宣布，參與印度嵌入式科技展（Embedded Tech India Expo 2024），並與當地通路商合作夥伴 Dynalog India Ltd 合作展出，搶攻當地數位轉型和智慧化的需求。

印度嵌入式科技展在 2024 年 1 月 17 日至 1 月 19 日在印度新德里的 Pragati Maidan，與當地最大的科技基礎設施展 Convergence India Expo 同期舉行，友通將於本次攤位中展示一系列強固型的工業級產品、工業主機板和嵌入式系統。

此次友通展出如強固型嵌入式系統 ECX700-AL、迷你無風扇電腦 EP100-AL、1.8 吋單板電腦（SBC）PCSF51 以及最新的嵌入式系統模組（SOM），可用於印度的工廠自動化、交通運輸和軍工應用，其中，SOM 已打進當地航太軍工企業。

而 Dynalog 是印度自動化解決方案的卓越領導者，也是友通重要的通路商和合作夥伴之一，友通表示，透過整合產品及 Dynalog 的網路解決方案，期待協助印度的客戶和產業實現其數位轉型和智慧化的需求。

友通表示，憑藉印度的市場潛力和公司的創新先進技術，期待成為印度產業轉型的最佳合作夥伴，並響應「印度製造（Make in India）」等轉型政策，促進創業精神，鼓勵企業公司在印度製造產品。

友通強調，將持續抓住印度機遇，為工業自動化、軍事國防、智慧交通、智慧城市等領域提供工業級嵌入式解決方案，同時透過當地活動來提升影響力。