路透調查：美債殖利率上半年持平 下半年走低

《路透》針對債券策略師的調查顯示，未來 6 個月美國國債殖利率將在當前水準附近波動，然後在下半年下跌，代表市場已完全消化聯準會降息的影響。

自 10 月觸及 5.02% 的高點之後，指標美國 10 年期公債殖利率已下跌超過 120 個基點，2023 年的收盤價大致與年初持平。

在聯準會轉向溫和且通膨放緩之後，今年債券多頭提前定價約降息 150 個基點，從而推低了殖利率。殖利率走勢與價格相反。

後來該利率又恢復至 4% 左右，較 12 月底的低點 3.78% 上漲超過 20 個基點，因為即將發布的經濟數據顯示美國仍以健康的速度成長，不需要立即降息。

利率期貨目前定價 3 月首次降息的可能性約為三分之二，低於 2 周前的近 90%。聯準會自己的點陣圖預測顯示今年降息 75 個基點。

《路透》1 月 5 日至 10 日對 62 名債券策略師進行調查發現，殖利率的回升動能將持續下去，預計 10 年期公債殖利率將在 3 個月內上漲約 10 個基點至 4.10%；較 12 月調查低 15 個基點。

匯豐銀行固定收益研究全球主管梅傑 (Steven Major) 表示：「我們的預測是，前三個月殖利率將保持不變；雖然這聽起來確實很無聊，但這就是債券的運作方式。」

他補充說：「我非常強烈地感覺到，殖利率下次大幅波動將是下降，並將在下半年出現，因為市場需要看到央行的實際舉措，而不是純粹的預期。」

調查發現，指標 10 年期公債殖利率預計到 6 月底將降至 3.93%，然後到年底降至 3.75%。美國一級交易銀行的較小樣本預測較高，分別為 4.00% 和 3.88%。

Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略師李巴斯 (Guy LeBas) 表示：「將會出現雙峰走勢。一個是典型的晚周期衰退，另一個是降息提高生產力並導致更強勁的經濟成長。」

他補充說：「這兩種情境的中點可能會導致 10 年期公債殖利率在 2024 年底升至 4.70% 左右。」這是調查中最高的年終預測。

對利率最敏感的 2 年期公債殖利率目前約為 4.35%，預計未來 3 個月將保持穩定，然後到 6 月底降至 4.00%，到年底進一步下跌 50 個基點至 3.50% 。

如果實現，2 年期和 10 年期公債殖利率之間的利率倒掛將完全消失，到 2024 年底將出現 25 個基點的正利差。負利差通常預示著即將到來的經濟衰退。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克表示：「作為去年對預測經濟衰退沒有幫助的指標，今年可能也沒有幫助。」

他補充說：「國債的流入將對長期利率帶來相當大的上行壓力，原因與是否陷入衰退無關。」他點出美國預算赤字和通膨復甦風險等因素可能保持殖利率走升。