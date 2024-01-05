非農數據發表在即 10年期美債殖利率大漲

投資人等待非農就業數據並評估最新就業數據以了解勞動市場的強勁跡象，美國公債殖利率周五 (5 日) 繼續上漲。

美東時間凌晨 5:15，10 年期美國公債殖利率突破備受關注的 4% 水準，上漲 4.5 個基點至 4.036%。2 年期公債殖利率上漲 4.5 個基點至 4.427%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

非農就業數據將於周五公布，投資人希望看到所謂的「金髮女孩」數據，顯示勞動市場強勁，但不會提高聯準會進一步升息的預期。

根據《道瓊》估計，市場預計非農就業人數將增加 17 萬人。

目前預計利率最快將於 3 月開始調降，但聯準會尚未提供時間表，人們擔心降息可能會晚於預期。

ADP 周四 (4 日) 表示 12 月私人就業人數增加 16.4 萬人，高於《道瓊》調查經濟學家預期的 13 萬人。

以 Jim Reid 為首的德意志銀行策略師表示，強勁的就業數據加劇了人們對聯準會 3 月降息的懷疑。

他們在周五的報告中指出，「對於聯準會來說，截至周四，聯準會 3 月降息 25 個基點的可能性已降至 69%，這是自 12 月會議以來的最低水平，當時他們發布的點陣圖比市場普遍預期的更加鴿派。另一方面，國債在曲線上被拋售。」

除了非農業數據外，工廠訂單和 ISM 服務業 PMI 數據也將於周五公佈。沒有安排國債拍賣。