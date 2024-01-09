投資人評估經濟前景 美債殖利率再度反彈

美國國債殖利率周二 (9 日) 走高，投資人在本周稍後公布關鍵通膨數據前權衡經濟狀況。

美東時間凌晨 4:56，10 年期美國公債殖利率在本周徘徊在 4% 附近後，上漲 4.4 個基點至 4.046%。2 年期公債殖利率上漲 3.4 個基點至 4.379%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人關注本周公布的經濟數據並評估經濟前景，這些數據可能為貨幣政策、尤其是利率政策路徑提供暗示。

雖然預計聯準會今年將降息，但何時降息以及降息頻率和幅度仍存在疑問。聯準會上月表示預計將降息三次，不過部分投資人一直期望有更多降息。

聯準會尚未提出降息時間表。在上周發布的 12 月會議紀錄中，聯準會表示「實際的政策路徑將取決於經濟如何發展」。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員定價 3 月首次降息的可能性為 58%。

本周公布的經濟數據可能會為下一步利率走勢提供新的暗示。周四 (11 日) 將公布 12 月消費者物價指數 (CPI)，周五 (12 日) 將公布當月生產者物價指數 (PPI)。周一 (8 日) 發布的報告顯示，12 月消費者通膨預期持續放緩。

投資人周二將關注 11 月貿易平衡、進出口數據的發布。