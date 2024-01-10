〈美股早盤〉投資者等待後續通膨與財報數據 主要指數變動不大

投資者等待美國新的通膨數據和財報的發布，美股周三 (10 日) 早盤道瓊指數上漲 0.2%，標普 500 指數上漲 0.06%，那斯達克指數上漲 0.25%，費半上漲 0%。

在紅海發生更多船隻襲擊事件可能擾亂石油供應和貿易運輸之後，布蘭特原油價格在波動的交易中上漲至每桶 77 美元以上。

最新的消費者物價指數報告定於周四發布。道瓊調查的經濟學家預計 12 月 CPI 年增 3.2%。

投資人將仔細閱讀報告，尋找聯準會何時開始降息的線索。由於認為通膨降溫的趨勢可能出現逆轉，原本市場對 2024 年快速、大幅降息的預期正在減弱。與此同時，對後續企業財報表現不佳的擔憂則在升溫。

12 月的數據顯示，整體通膨降溫的趨勢將出現逆轉，這將阻止聯準會實施市場已經消化的 2024 年快速、大幅降息。隨著財報季的臨近，另一個阻力可能會到來。接下來的幾周，分析師在公告發布前大幅削減了預期。

政府公債上漲，基準公債殖利率近一周來首次回落至 4% 以下。

截至台北時間周一 22 時許：

道瓊指數上漲 76.02 點或 0.20%，暫報 37601.18 點

那斯達克上漲 37.37 點或 0.25%，暫報 14881.14 點

標普 500 上漲 3.28 點或 0.06%，暫報 4759.78 點

費半上漲 0 點或 0%，暫報 4064.66 點

台積電 ADR 下跌 0.01% 至每股 101.88 美元

十年期美債殖利率下跌 2 個基點，至 3.99%

紐約輕原油上漲 1.34%，至每桶 73.21 美元

布蘭特原油上漲 1.11%，至每桶 78.45 美元

黃金上漲 0.02%，至每盎司 2030.83 美元

美元指數下跌 0.1%，至 102.47

焦點個股：

VinFast(VFS-US) 上漲 0.23%，至 6.67 美元

越南電動車製造商 VinFast 董事長黎氏秋水在 2024 年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）期間接受採訪稱，該公司目前在北卡羅來納州建設的工廠對美國市場而言 “已經足夠” ，VinFast 目前不打算另外建廠。

VinFast 日前與印度泰米爾納德邦簽署協議，將在印建立首個生產設施。 根據一份聯合聲明，雙方同意投資至多 20 億美元，並計劃在專案的前 5 年投資 5 億美元。 該項目的電動車和電池生產廠預計今年開工建設，並將為當地創造 3000 至 3500 個工作機會。

波音 (BA-US) 上漲 1.42%，至 228.99 美元

波音公司執行長卡爾霍恩 (Dave Calhoun) 周二 (9 日) 表示，該公司承認這是「我們的錯誤」。之前阿拉斯加航空 (Alaska Airlines)(ALK-US) 一架 737 Max 9 客機的門栓在飛行途中爆炸，機身上出現一個大洞，導致該機型根據聯邦法規遭到停飛。

阿拉斯加航空 1282 航班事件發生後不到一天，美國聯邦航空管理局 (FAA) 就下令停飛 737 Max 9，以便對飛機進行檢查。較常見的 737 Max 8 沒有受到影響。

英特爾 (INTC-US) 下跌 0.6%，至 47.76 美元

英特爾周二 (9 日) 宣布，將推出汽車版的人工智慧 (AI) 晶片，在未來的車用晶片市場上與高通 (QCOM-US) 和輝達 (NVDA-US) 競爭。

英特爾同時宣布收購法國新創 Silicon Mobility，後者主要負責設計用於控制電動車馬達和車載充電系統的系統單晶片 (SoC) 技術和軟體。但英特爾未透露收購價格為何。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

傳奇投資者 Howard Marks 周二在他最新的備忘錄中警告說，股市投資者對經濟的「金髮女孩思維」可能會讓自己失望和蒙受損失。他表示，對於這種投資者共識昰否正確，他沒有意見。但即便如此，他仍堅持自己的預期，即未來幾年利率將維持在 2% 至 4% 的區間，而不是 0% 至 2%。

高盛分析師表示，大型銀行的第四季淨利息收入平均預計將下降 10%，交易收入預計將下降 15%，從而拖累獲利。