輝達收報531美元創新高 著名經理人：股價仍然很便宜

自 2023 年初以來，Nvidia (NVDA-US)(輝達) 的股價一直在上漲，反映出投資者對該晶片製造商的人工智慧能力的信心。在這支股票漲多並突破歷史新高之際，一位基金經理人認為，鑑於其成長潛力，其估值更具有吸引力。

輝達周二 (9 日) 已創下新高，收盤上漲 1.70%，至 531.40 美元，自 2023 年以來，其股價已經上漲了 264%。

著名基金經理人、未來基金管理合夥人兼共同創辦人 Gary Black 在 X 平台上表示，投資者正在認識到輝達的潛力，目前這家公司交易價格是 2024 年共識調整後每股收益預期的 26.5 倍，預計 2024 年至 2028 年每股收益將實現 28% 的年複合增長率。

他認為，輝達擁有一流的產品、出色的執行力、強大的管理團隊、無戲劇性、低新聞頭條風險 (出現爆炸性負面新聞的風險)，是買進這支股票的五大理由。

他預計輝達仍有很大的上漲空間，因此當前的股價仍然很便宜。

根據 TipRanks 數據，分析師 12 個月的平均目標價為 662.39 美元，顯示較目前水準有約 25% 的潛在上漲空間。

輝達第四季指引預計營收為 200 億美元，上下浮動 2%。 如果該公司實現這一目標，預計營收將年增超過 230%。值得注意的是，儘管美國禁止輝達向中國出口某些高性能晶片，但分析師對輝達的前景仍然看好。