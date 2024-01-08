投資人等待最新關鍵經濟數據 美債殖利率持穩

美國公債殖利率周一 (8 日) 保持穩定，投資者關注本周的關鍵經濟數據，包括可能影響利率走向的最新通膨見解。

美東時間凌晨 5 點 46 分，10 年期公債殖利率下跌 1 個基點至 4.032%。2 年期公債殖利率下跌 1.2 個基點至 4.379%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待本周將公布的一系列經濟數據和聯準會官員的評論。

周四 (11 日) 將公布 12 月消費者物價指數 (CPI)，周五 (12 日) 將公布當月生產者物價指數 (PPI)。這些數據都將提供有關升息是否生效並減緩通膨和經濟的線索。

這可以為聯準會的利率政策提供資訊，並提供有關何時降息以及降息速度的暗示。

在 12 月的最新一次會議之後，聯準會表示可能在 2024 年宣布三次降息，但沒有具體說明時間。部分交易員一直預期降息最快可以在 3 月開始，降息幅度比聯準會建議的更廣泛。

然而，上周公布的經濟數據讓人對這種前景產生懷疑。上周五 (5 日) 的非農就業報告超出預期，顯示經濟持續韌性和強勁。

報告顯示，12 月新增就業人數 21.6 萬個，高於《道瓊》調查的經濟學家預期的 17 萬個。比 11 月的 17.3 萬人大幅增加。

周一將公布最新消費者通膨預期報告。