Fed明年降息有望 投資人估美債漲勢續強

根據路透周三 (27 日) 報導，隨著美債從歷史性的拋售中走出來，一些投資人預估，只要聯準會 (Fed) 的降息措施如預期發揮作用，明年美國固定收益市場就會好轉。

繼一年前出現有史以來最嚴重的下跌之後，第四季的反彈讓美債免於在 2023 年出現前所未有的連續第三年下跌。美國公債價格曾在今年 10 月觸及 2007 年以來的最低水準。

市場預期 Fed 很可能結束升息周期，並將在明年削減借貸成本，這一預期推動股市上漲。由於有跡象顯示通膨持續降溫，決策者在 12 月份的經濟預測中出人意料地將降息 75 個基點，這一預期獲得支持。

利率下降料將引導美國公債殖利率走低、推高債券價格——這是眾多投資人所預期的結果。美銀全球研究 (BofA Global Research) 對基金經理的最新調查顯示，投資人持有的債券增持部位達到 2009 年以來的最高水準。

儘管如此，幾乎沒有人相信殖利率下降的道路會是平坦的。一些人擔心，美國公債殖利率自 10 月以來下跌逾 100 個基點，已經反映出降息預期，但如果 Fed 不儘快或不夠快降息，債市可能會有回檔情形。

與 Fed 主要政策利率掛鉤的期貨顯示，市場對明年降息的預期約為 150 個基點，是決策者預期的兩倍。基準 10 年期美國公債殖利率上周跌至 3.88%，為去年 7 月以來的最低水準。

另一方面，許多人還對美國財政擔憂的回歸保持警惕，這種擔憂曾幫助推動殖利率升至 2023 年的高峰，但在今年下半年有所回落。

RBC Global Asset Management BlueBay 固定收益團隊的高級投資組合經理 Brandon Swensen 表示：「只要 Fed 沒有完全錯，我們應該會在明年看到一些降息。然而，這可能是一條崎嶇不平的道路。」

債券價格回歸

彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate bond Index) 的資料顯示，截至上周，包括利息支付和價格變動在內的美國債券年初至今的報酬率為 4.8%，而去年為負 13%。

全球第二大資產管理公司先鋒集團在本月初稍早的一份展望報告中表示：「債券又回歸了」。該公司預估，未來 10 年美債的報酬率將為 4.8% 至 5.8%，而在去年 升息周期開始之前，該公司的預期為 1.5%-2.5%。

今年以來，資產規模超過 3,000 億美元的 Vanguard Total Bond Market Index Fund 截至上周的報酬率為 5.28%，高於去年的負 13.16%。截至上周，PIMCO 旗下規模 1,320 億美元的旗艦債券基金收益基金 (Income fund) 今年迄今的報酬率為 8.92%，而去年為負 7.81%。

儘管並非所有人都認為未來將出現衰退，但多數看漲債市的人士都指望美國經濟成長放緩和通膨回落會促使 Fed 降息。

24 資產管理公司 (24th Asset Management) 合夥人兼投資組合經理 Eoin Walsh 表示，2023 年殖利率的上升意味著，固定收益可以提供兩全其美的收益——既有收益又有資本增值的潛力。他預估，到明年年底，10 年期公債殖利率將在 3.5% 至 3.75% 之間。

債券上漲也緩解金融狀況

其他人則認為，美國公債殖利率曲線的某些部分可能已經漲得太多了。

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益部門投資長 Rick Rieder 表示，近期的漲勢令較長期和較短期債券都「相當富有」。他說：「前後兩者在 2024 年的大部分回報已經實現。」

與此同時，對廣泛財政赤字的擔憂，以及對債券供應增加的預期，可能會推高期限溢價——即投資人對持有長期債券的風險所要求的補償。與此同時，隨著 Fed 和中國等大型外國買家減持美國公債，需求可能會滯後。

最近的債券價格上漲也緩解金融狀況，這是衡量一個經濟體融資可用性的一個指標。一些人擔心，這可能會推動經濟增長甚至通膨反彈，從而推遲 Fed 降息的時間。

自 10 月底以來，高盛金融狀況指數 (Goldman Sachs Financial Conditions Index) 下跌了 136 個基點，12 月 19 日跌至 2022 年 8 月以來的最低水準。

野村證券美國分析師 Jeremy Schwartz 表示，市場越傾向於反映降息，Fed 實施降息的緊迫性可能就越低，因為市場已經在為 Fed 做準備。