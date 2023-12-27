摩根大通今年前三季賺走美國銀業近20%利潤 海放其他同行

根據英國《金融時報》(FT)周三 (27 日) 報導，基於產業追蹤機構 BankRegData 的資料進行統計，摩根大通今年前三個季在美國銀行部門淨利潤達到 389 億美元，賺走美國銀產業近 20% 的利潤，超過最大競爭對手美銀 (BAC-US) 和花旗銀行 (C-US) 的獲利總和。

根據摩根大通此前公布的財報顯示，今年前三季其淨利高達 402.45 億美元，去年同期為 266.68 億美元，年增 50.91%。

今年美國聯準會 (Fed) 大幅升息，利率飆升之下美國銀行業承受龐大的壓力。信貸惡化造成的壞帳增加，以及存款成本上升造成的競爭，有可能導致銀行的淨利息收入 (NIM) 下降。

同時，債券殖利率上升意味著銀行持有的債券價值下跌，造成未實現的損失，從而給資本水準帶來壓力。此外，更高的借貸成本抑制抵押貸款和企業貸款的需求。

《金融時報》分析指出，上述產業逆風在今年對小銀行造成較大影響，而摩根大通卻可以憑藉收購第一共和銀行，以及利用競爭對手的失誤穩坐「華爾街一哥」寶座。

截稿前，摩根大通 (JPM-US) 周三早盤股價上漲 0.08%，每股暫報 168.52 美元。今年迄今，摩根大通股價累積漲近 24.62%。

時機成就斐然成績

有媒體認為，摩根大通不僅僅是因為想當救世主才收購第一共和銀行，收購第一共和銀對摩根大通具有重要的戰略意義。摩根大通可以較低風險和成本持有第一共和銀行的貸款，還可以助力其在財富管理領域實現成長，和摩根士丹利等對手展開競爭。

從今年二季的財報來看，接收第一共和銀行的全部存款和絕大部分資產後，摩根大通該季淨營收 413.1 億美元，年增 34%，若不包括第一共和銀行，營收仍年增 21%。

從今年三季來看，摩根大通備受市場關注的淨利息收入為 229 億美元，高於分析師預期 223 億美元，年增 30%，剔除第一共和銀行的影響後為成長 21%。

前波士頓聯準銀行總裁 Eric Rosengren 表示，摩根大通在利用陷入困境的公司這一機會方面表現的非常有效率。

在同行中一枝獨秀

市場分析指出，就在摩根大通邁向正確的戰略決策之際，有不少銀行都面臨戰略抉擇失誤的局面，在高利率背景下處境更加艱難。

Fed 的升息讓銀行持有的債券價值目前虧損超過 1,000 億美元。自 2016 年以來，富國銀行 (WFC-US) 因開設數百萬虛假帳戶而受到懲罰，Fed 罕見地對富國銀行的資產規模設置了上限。

由於私開帳戶和管理不善，富國銀行近年來已經支付了總額高達 67 億美元的和解和賠償費用，這進一步限制了其盈利能力。

另外，花旗銀行在 11 月發布公告表示，公司正在新一輪的組織架構調整，並堅持繼續精簡人員，近前幾年花旗營收先入困境。而高盛今年上半年淨利下滑 35%，並在今年開啟了一輪又一輪的裁員，今年以來，高盛已裁員數千人。

Jefferies 銀行研究部門負責人 Ken Usdin 指出，今年摩根大通最令人印象深刻的地方就在於，考慮到如此龐大的規模，還能在同行中實現最高的資產回報率。