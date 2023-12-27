特斯拉今年交車量料創新紀錄 但恐不及馬斯克訂下的目標

隨 2023 年接近尾聲，特斯拉料將再次創下電動車交付量的新紀錄，不過可能會低於該公司執行長馬斯克在今年年初提出的年度 200 萬輛內部目標。

面對銷售放緩，特斯拉在今年利用其業界領先的利潤率，在全球範圍內大幅下調四款車型的價格並且重點放在中國。不過該公司在中國的市占已被比亞迪 (1211-HK) 等本土企業奪走。

另一方面，價格戰和電動車需求放緩也讓包括福特汽車 (F-US) 在內的汽車製造商撤回電動化計畫，使特斯拉成為美國人能出其右的領導者，激勵其股價今年成長逾倍。

CFRA Research 的資深分析師 Garrett Nelson 表示：「就特斯拉的交付量而言，第四季通常是一年中最強勁的，我們預估今年將再次出現這種情況。」

根據 LSEG 對 14 位分析師的調查，特斯拉今年可能在全球交付 182 萬輛汽車，比去年成長 37%，第四季交車量約為 47.3 萬輛。

馬斯克曾在今年 1 月表示，如果沒有「該死的不可抗力」，特斯拉今年有可能實現 200 萬輛的交付量。但就在 10 月，他警告說借貸成本上升給需求帶來壓力。

該公司透過加大主要車型的折扣來推動年終銷售，其目標是在多年內實現 50% 的平均年成長率。

隨時序進入 2024 年，這家電動車市場的領導者將不得不面對其部分車型在美國和德國失去聯邦稅收抵免的問題，德國政府正在提早結束其電動車補貼計畫。這可能會迫使明年進一步降價，儘管利率和電池原料成本預計將有所緩解。

大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 分析師 Jairam Nathan 將他對特斯拉明年交付量的預期從 214 萬輛下調至 204 萬輛，並表示他預估每輛車的平均收入將比今年下降 4%。

截稿前，特斯拉周三 (27 日) 盤前股價上漲 0.23%，每股暫報 257.19 美元。

展望明年的挑戰

該公司還在應對美國和一些歐洲國家對其自駕系統和其他零組件的監管審查力道加大問題。本月初，特斯拉召回幾乎所有在美國上路的 200 萬輛電動車，以安裝新的安全措施。

Visible Alpha 調查的分析師預估，特斯拉明年的銷量將達到 220 萬輛。大多數人認為，新亮相的 Cybertruck 和新版 Model 3 不足以提振需求。

德銀分析師 Emmanuel Rosner 在一份報告中寫道：「特斯拉坦率地承認，該公司目前正處於中等低成長時期。」這是他援引與特斯拉投資人關係主管 Martin Viecha 的會面談話內容。

投資人預估，隨著特斯拉提 Cybertruck 產量，並準備推出更便宜的電動車平台，該公司的利潤率將繼續承壓。

馬斯克曾表示，Cybertruck 將只占特斯拉明年生產的電動車一小部分，而且要實現這款電動皮卡的量產是「巨大挑戰」。Cybertruck 有爭議的設計也讓粉絲們的看法兩極。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 的分析師 Tom Narayan 在一份報告中表示，到 2024 年，Cybertruck 的銷量將占特斯拉銷量的 3%，他稱 Cybertruck 更像是一種有「光環」的產品，可能會吸引消費者。