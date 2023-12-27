日銀將在明年第一季減少債券購買規模

根據多家外媒周三 (27 日) 報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 周三 (27 日) 公布明年一季公債購買計畫，聲明指出，日銀下調明年一季的公債購買規模，並降低長期公債購買操作的次數。

日銀計劃在未來一季的每次操作中購買 4,000 億至 9,000 億日元的 5 年期和 10 年期公債，而前一季為 4,500 億至 9,000 億日元。日銀還削減其他期限債券的購買量。

外媒分析認為，當前日本 10 年期公債的殖利率已從 11 月的高點回落至 0.60%，接近 7 月以來的最低水準，一定程度上緩解日銀的購債壓力，或許也是在替日銀邁向貨幣政策正常化鋪路。

12 月 18 日至 19 日，日銀召開今年最後一次貨幣政策會議，堅持超寬鬆政策不變，且並未改變其「鴿派」指引，承諾在必要時將採取額外的貨幣寬鬆措施。

但周三公布的 12 月會議意見摘要顯示，日銀內部傳遞出不同觀點，有官員認為，隨著日本通膨持續超過央行的目標，經濟朝著正確的方向發展，應該就未來退出超寬鬆貨幣政策展開更深入的討論。

雖然日銀內部同意暫時維持大規模刺激措施，但有 9 名委員的意見出現分歧，一些人對退出負利率政策表示謹慎，另一些人則認為有必要開始為未來邁向貨幣政策正常化做準備。

日銀總裁植田和男本周一曾表示，如果持續實現 2% 通膨目標的可能性「持續攀升」，央行將考慮退出負利率政策。

他說：「如果薪資和物價之間的良性循環進一步加強，並且以可持續和穩定的方式實現物價目標的可能性進一步提高，我們可能會考慮改變政策。」

植田和男表示，這是迄今為止有關結束超寬鬆貨幣政策可能性的最明確訊號（clearest sign）。

前日銀委員會成員 Masai Takako 接受媒體採訪時指出，植田和男必須改變其溝通風格，這種風格會讓市場誤以為日本即將退出超寬鬆貨幣政策。

上任不到一年，植田和男就政策前景發表的評論已經兩次讓市場措手不及，其中一次是在 12 月 7 日，當時他詳細地闡述日銀在結束負利率政策後可能採取的措施，令市場預期其最早可能在 12 月結束負利率，但日本央行本月並沒有改變現有政策和指引。