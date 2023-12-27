預期聯準會降息+年底交易清淡 美元指數觸及5個月低點

由於預期聯準會可能很快降息，美元周三 (27 日) 跌至 5 個月低點，歐元觸及 4 個月高點，但年底稀落的交易量限制了走勢。

由於許多交易商外出度假，新年之前成交量可能會比較低迷。

衡量美元兌六種貨幣的美元指數跌至 101.41，為 7 月 28 日以來最低。在聯準會升息預期的推動下，該指數在連續兩年強勁上漲後，預計 2023 年將下跌 1.9%。

SEB 首席經濟學家馬格努森 (Jens Magnusson) 表示：「總體而言，從全球角度來看，預計市場將保持平靜。」「股市走勢仍然強勁，而且這種情況可能會持續到新年。如果地緣政治沒有發生任何事情，那麼未來幾天貨幣市場將保持相當平靜。」

近期美元疲軟，美元指數將連續第二個月下跌，源自市場預期聯準會明年降息，這削弱了美元的吸引力。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計 2024 年 3 月開始降息的可能性為 85%，明年的降息幅度將超過 150 個基點。

美國數據顯示通膨降溫，強化了明年降息的看法。

新加坡華僑銀行 (OCBC) 駐新加坡貨幣策略師 Christopher Wong 表示，「事實證明，通貨緊縮已成為根深柢固的預期，各國央行將在明年轉向，而經濟成長仍在緩慢推進。」「這描繪出一個對風險代理有利的金髮姑娘市場。」

歐元上漲 0.1% 至 1.1053 美元，最高觸及 4 個月高點 1.1055 美元。該單一貨幣今年上漲近 3%，預計將連續第三個月上漲，與去年持平。

馬格努森表示：「總體而言，只要軟著陸的預期仍然存在，並且存在健康的風險偏好，那麼人們將更關注歐元而不是美元。」

日元兌美元匯率下跌 0.1% 至 142.52 美元，今年將下跌 8%。即使近幾周出現一輪走強，反映出預期日本央行將很快退出超寬鬆政策。