〈分析〉升息循環尾聲已近 市場定價還太早 提防雙向風險

隨著 2022 年美國聯準會 (Fed) 暴力升息至今，已經基準利率自近乎零拉升至 5.25% 至 5.5% 利率走廊。亦將利率升至通膨 0.5% 至 1% 的水準上，完成聯準會第一階段的任務，不過要拔除通膨的黏性還需將利率維持在高位，也就是 Higher for Longer，聯準會也將政策目標從錨定終點利率移至維持「限制性利率水準」多久，由此產生「雙向風險」，這亦是短期內市場太早 Price in 的風險。

美國 10 月 Core CPI 年增率自前值 4.13% 下修至 4.02%，為自 2021 年 10 月來的低點；10 月 Core PCE 也從 3.65% 跌至 3.46%，且從 2022 年 6 月即持續下滑，此外，10 月零售銷售數據亦從 4.05% 大幅修正至 2.48%，顯示美國終端市場的消費力道已趨疲弱，在疫情期間受惠於政府移轉性支出的超額儲蓄也逐漸耗盡，由疫情解封後驅動的報復性消費將回歸正常，股市的雜音也將隨之減弱，企業估值將漸趨浮現。

在美國強勁的成長中，服務業回補了大批人員，填補勞動參與率的空缺，自 2020 年 4 月的 60.1% 逐步走揚至 62.7%，JOLTs 職位空缺數絕對值也從高水位的 1,100 萬將至 2023 (今) 年的 873 萬，有效緩解勞動力市場供需結構失衡所造成的薪資 - 通膨螺旋上升的危機，10 月的每小時薪資年增率自 4.3% 滑至 4.1%，且企業僱傭成本指數年增率也從 4.62% 落至 4.56%，企業徵募成本下降，有助於僱傭意願。

再者，失業率亦在 3.8% 至 3.9% 之間徘徊，仍被壓制在 4% 的自然失業率下，對於未來消費依然有撐，尤其是剛性需求的消費產品，會是在將來股市震盪時資金的停泊處。倘若美國的失業率維持低檔，加以消費具韌性，也將拉動對海外商品的需求，在商品拉貨量攀升的情況下，台灣企業的營收也有望一齊被推升。

據 FedWatch 的預估，利率在 2024 年 3 月才有降息的機會，但聯準會擔心的問題轉而為：做的太多或是太少？升息力道過大使經濟承壓，將抑制消費轉為通縮，但做的太少，會讓預期通膨再次升溫，並造成「自我預言實現」通膨再次失控，那麼之前升息的努力將白費，這種「雙向風險」是市場最大的不確定性之一，主要原因是聯準會無法掌握中性利率，而市場的 Price in 又是基於聯準會的目標政策利率，對於股市的震盪也就是很合理的。

目前在維持高利率，以及通膨黏性尚未壓制在 2％ 的情況下，未來要觀察美國實質利率是否擴大或收斂，這將影響資金流入金融機構的數量，也會牽動市場的流動性，對於固定利息與未孳息的黃金來說風險較大，美元短期票券型基金和具 AI 題材的龍頭股皆是可分批入手的標的，在未來降息循環開啟之前，保持投資策略的靈活性，避免 ALL IN 所有資金在少數標的上，在股市中先存活下來，才有機會在降息循環開啟時，搭上股價走揚的順風車，不論是台股還是美股的操作策略皆是如此。