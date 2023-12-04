摩根士丹利分析師：美股11月大漲後 年底前還有震盪

華爾街知名的美股大空頭──摩根士丹利投資長兼美股策略分析師 Mike Wilson 表示，隨美債殖利率的走勢波動，美股 11 月上漲後，年末勢將呈現震盪態勢。

他在最新的一份報告中指出，在下月更加建設性的季節趨勢和所謂的「1 月效應」中獲得支撐之前，12 月份殖利率和美股都可能出現震盪。

目前標普 500 指數處於超買區域，這一技術水準通常被認為是拋售的先兆。儘管如此，標普 500 指數的 MACD 動能指標仍表現積極，經濟的放緩和通膨的下滑令市場押注，聯準會 (Fed) 最快可能於明年 3 月份開始降息。

Wilson 表示，雖然投資者人過去一年中多次消化 Fed 政策的轉向，但這一次他們表現出了「最大的支持」，因為他們預估這會在宏觀經濟仍然健康的背景下發生。Wilson 認為，這一情景「將是對美股來說最為積極的結果」。

與市場普遍預期相似，其他華爾街預測人士也對明年美股的前景表示樂觀，美國銀行、德意志銀行和加拿大皇資本市場預測，標普 500 指數將創下歷史新高。

Wilson 則對明年全年看法保持大致中性，他預估該指數到明年底將在 4,500 點左右，比當前水準低約 2%。

值得一提的是，Wilson 曾多次唱空美股，在上月美股大幅反彈之初，他曾表示美股看起來更像是熊市反彈，而不是持續上漲的開始。去年 Wilson 因正確預測到美股的大跌而備受關注，不過對今年上半年美股的大反彈判斷並不準確。

另一方面，摩根大通策略師的看法是華爾街最為悲觀的，他們預估標普 500 指數到明年底將跌至 4,200 點。在周一的一份報告中，由 Mislav Matejka 領導的研究小組表示，經濟學家和金融市場都預估經濟將軟著陸，明年沒有犯錯的餘地。Mislav Matejka 說：「也許人們應該再次進行反向投資。」