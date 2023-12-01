看空未來走勢 美股散戶大舉套現

散戶開始擔心美股的狂歡持續不了太久。今年美股幾乎完全收復 2022 年的跌幅，一些小型投資人正在獲利了結，出售風險較高的投資，因爲他們懷疑推動漲勢的少數幾支科技股能否繼續支撐市場。

就像總體經濟一樣，目前美股表現相當不錯，但許多散戶和華爾街業人士仍在擔憂即將到來的利空將導致股市進一步惡化。

今年以來，標普 500 指數上漲近 19%，那斯達克 100 指數上漲約 46%，部分市場觀察人士擔心這種漲勢過度膨脹，過度依賴大型科技公司。在最近的財報季中，蘋果 (AAPl-US) 和 Meta Platforms (META-US) 等科技巨頭的財測令人失望，加劇了對未來成長潛力的擔憂。此外，地緣政治因素也可能損害科技公司的營運；更不用說 2024 年仍有可能出現經濟衰退。

標普全球市場情報公司的數據顯示，10 月散戶拋售了價值近 160 億美元的股票，超過過去 2 年的任何一個月。投資人對幾支以科技領域為主的 ETF 興趣最近也有所下降。數據顯示，ProShares UltraPro QQQ 本月的資金流出規模已接近 15 億美元，爲今年 1 月以來的最高水平。

部分散戶交易員認爲，大型科技公司仍然是不錯的長期投資，但短期情況則是另一回事。因此許多人在過了感恩節假期後就開始出清科技股部位，目的是確保收益。這些散戶不認爲這些公司會像過去那樣跑贏大盤，目前它們的定價是最最完美的時刻。

經濟放緩和 2024 年美國總統大選前後的波動，可能是明年股市走勢艱難的原因，尤其是在年初幾個月。投資方向可能轉向黃金或加密貨幣等對沖工具，以及包括工業、材料和能源在內的潛在周期性產業，因爲這些行業可能會出現反彈。

當然，這在很大程度上取決於 Fed 的行動。在最近一次會議上，政策制訂者表示將在未來的利率變動中「謹慎行事」。最近幾周，降息將於 2024 年開始的樂觀情緒推動了股市的飆升。如果 Fed 真的開始降息，散戶可能會改弦易轍，重新押注科技股大漲。

但與此同時也有堅守立場的投資人，仍然認爲股市漲勢可能會持續到年底，出現所謂的「聖誕行情」。但預計明年 1 月將有所回落。因此部分散戶計劃從明年 1 月開始放空，以規避風險。畢竟當市場像這樣不受重力影響地上漲時，必然也會有回調。單單只要考量季節性因素，就會知道獲利回吐是免不了的。