傳蔚來汽車將分拆電池生產部門 力拚營運虧轉盈

路透周三 (6 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國電動車製造商蔚來汽車打算分拆其電池製造部門，此為該公司轉虧為盈、降低成本和提高效率而努力的一部分。

知情人士指出，蔚來汽車新成立的電池部門將由資深製造工程師帶領，他們先前曾在的蘋果 (AAPL-US) 和 Panasonic 任職。該部門最快可能在今年年底分拆後，將尋求外部投資人，估值將在之後決定。

蔚來汽車創始人兼執行長李斌昨日在財報電話會議上表示，該公司將繼續在內部進行電池研發，但現在計畫將所有製造業務外包。

李斌當時也向分析師透露，該公司將推遲其將電池生產內部化的計畫，因為這無助提高未來 3 年的獲利能力，但他沒有提及電池製造部門的任何分拆計畫。

蔚來汽車的市值為 124 億美元，目前其所有電池都是從寧德時代 (300750-CN) 和中創新航 (CALB Group) (3931-HK) 購買的。

另名知情人士表示，此次分拆凸顯蔚來汽車為更快實現盈利所做的努力，因為該公司此前的計畫是自己開發和生產部分電池，將其餘部分的生產外包給特斯拉 (TSLA-US) 等其他供應商。

據悉，根據該計畫，蔚來電池部門的頂級工程師將加入新公司，而一些員工將被合併到蔚來的其他部門。而且他們中的一些人過去還曾在特斯拉內華達州電池廠從事品管和供應商管理工作。

據了解，蔚來聘請這些工程師，是為最快在 2025 於中國東部安徽省的一家工廠大規模生產類似於特斯拉 4680 的大型圓柱形電池。此外，分拆的資產可能包括計畫中的工廠、一些測試設備和智慧財產權。

在激烈的電動汽車價格戰中，蔚來汽車昨公布第三季財報虧損人民幣 45.6 億元 (合 6.3706 億美元)，較去年同期成長 10.8%。

目前蔚來汽車正努力打消投資者的疑慮，因為該公司近年來也涉足智慧手機製造和電池更換等領域，並在吸引頂尖人才和設施方面投入巨資。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 周三美股盤前 ADR 上漲 2.15%，每股暫報 7.59 美元。