Fed何時開始首次降息？高盛：就業數據是關鍵

美國聯準會 (Fed) 升息周期結束幾乎沒有爭議後，市場將注意力集中到「何時降息」上，最近更是將 3 月降息的可能性推高至 40%。如果 Fed 真的在短短 4 個月內降息，將對整個市場產生深遠影響。

這也是為什麼高盛在最新的報告《Fed 將決定全球經濟周期》中指出，Fed 首次降息的時機是關鍵所在，而降息的關鍵則在於就業數據。如果失業率繼續上升，將觸發「薩姆規則」(Sahm Rule)，那麼即便通膨還沒達標，Fed 也可能進行降息。

高盛分析師 Cosimo Codacci-Pisanelli 認為，隨著通膨進展優於預期以及就業市場出現一些疲軟跡象，問題在於 Fed「非衰退性降息」的門檻在哪裡。

該名分析師說，Fed 的立場一直是靜觀其變，但勞動力市場的進一步疲軟將推動趨勢的轉變，即使通膨率仍高於目標，Fed 也會放心地降息，特別是 Fed 的 2% 通膨目標「已死」。

高盛進一步指出，接下來三個月美國可能觸發薩姆規則，下周的非農報告非常重要。自 4 月份以來，美國失業率按 3 個月平均值計算已上升 0.33%，而根據薩姆法則，12 個月內失業率從低點上升 0.5% 即為衰退指標。從上一份薪資報告的分析來看，未來三個月內很有可能出現這一幕。

Fed 將主導下一輪全球寬鬆周期

另一方驗，Fed 首次降息的時機對歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOJ) 也至關重要。回顧過去 9 次降息周期，有 8 次由 Fed 主導，英國央行和歐洲央行緊隨其後，這恰恰也驗證了「Fed 將主導下一輪全球寬鬆周期」。

目前歐洲央行正在盡力給人留下並不急需降息的印象，歐央行成員一致反對市場對明年上半年降息的預期，因此許多人認為如果經濟成長保持穩定，第三季將是降息七點，如果經濟成長惡化，第二季可能提前降息。

目前歐洲採購經理人指數 (PMI) 喜憂參半、法國經濟數據疲軟，而德國仍處於萎縮區間。市場認為歐央行明年下半年的降息幅度為 2 碼( 50 個基點)，考慮到未來經濟成長前景面臨下行風險，高盛認為歐洲央行明年下半年可能會有更多的降息。

但這需要 Fed 首先轉向，因為歐洲央行行動緩慢，歷來只在 Fed 啟動降息周期後才會降息。

整體來看，高盛分析師認為，隨著經濟數據逐漸走弱以及債市為明年第一季的供應做準備，年底前的幾周將是嘈雜的：Fed 官員講話繼續偏鷹派，以防止金融條件過度放鬆，但市場在看到各種經濟指標，尤其是勞動力放緩的情況下，會不斷反擊 Fed 的鷹派說法。

該行建議保留一些彈藥，下一階段英國、歐洲短期債券反彈的水準越來越有吸引力，但首先需要 Fed 的論調發生轉變，這將源自勞動力市場放緩。