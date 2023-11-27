FBS調整全球重要銀行名單 總數下滑至29家

金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FBS) 周一 (27 日) 調整對全球最重要銀行的排名，受到排名調整的銀行需要更密切的監管和更嚴格的規定，好確保它們不至於「大到不能倒」。其中義大利的聯合信貸銀行 (UniCredit)、瑞士信貸 (Credit Suisse) 從名單中除名，瑞銀 (UBS) 等三家銀行排名提升，整體銀行總數從去年的 30 家減少到 29 家。

二十國集團 (G20) 的 FBS 在全球金融危機後開始對各銀行進行年度排名，要求全球大型銀行持有額外的資本額進行緩衝，並且根據五項所謂的指標進行校準、對其業務進行更嚴格的審查。

FBS 這次將唯一一家在義大利的銀行聯合信貸銀行除名，同時也把先前與瑞銀合併的瑞士信貸從名單中剔除，值得注意的是，中國交通銀行 (601328-CN) 首次被列入名單中，整體銀行總數從去年的 30 家減少到 29 家。

另外，中國農業銀行和中國建設銀行排名也上升一級，目前 30 家全球系統重要性銀行 (G-SIBs) 名單中 29 家銀行有 5 家是中國銀行。

其他上榜的銀行包括巴克萊銀行、法國巴黎銀行、滙豐銀行、摩根大通、日本三菱 UFJ 銀行。這些銀行將面臨更嚴格的監管，必須保持更高的資本緩衝，同時遵守總損失吸收能力的國際標準。

