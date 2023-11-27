〈美股早盤〉投資人靜待本周通膨數據、Fed官員談話 主要指數小幅走低

美股主要指數周一 (27 日) 開盤小幅走低，美國重磅通膨數據本周將陸續公布，同時聯準會 (Fed) 決策者也將發表談話，備受市場矚目。另外零售商也引起市場目光，因為「網購星期一」(Cyber Monday)銷售可望創下佳績，亞馬遜、沃爾瑪等早盤股價走揚。

截稿前，道瓊工業指數跌近 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 10 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.4%。

中國工業企業 10 月份獲利增速明顯放緩，進一步顯示出全球第二大經濟體持續疲軟的跡象。美國和歐洲將於本周公布的最新經濟數據，將成為左右美股能否繼續上漲的因素。

美股周一開盤前，那斯達克期貨一度下跌 0.5%，隨後收復失地，與歐洲斯托克 600 指數走勢一致。美國 10 年期公債殖利率一度觸及逾一周高位，金價攀升至 6 個月高點而美元走跌。

Pinebridge Investments 駐倫敦資深基金經理 Anders Faergemann 表示，投資人現在相當做多，正在尋找維持看漲觀點的另一個觸發點，全球宏觀經濟前景沒有明顯改變。

最近幾周，投資人相信 Fed 和歐洲央行 (ECB) 不太可能進一步升息提振市場，被稱為華爾街恐慌指標的 VIX 指數上周跌至 2020 年 1 月以來的最低水準。

據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch Tool，交易員已經消化了 12 月暫停升息的可能性，並預估明年 5 月降息至少 1 碼 (25 個基點) 的可能性約為 53%。

多位 Fed 官員本周將在不同的會議上發表講話，其中 Fed 主席鮑爾預計將於周五 (12/1) 參加一場爐邊談話(Fireside Chats)。

另外投資人還在等待 Fed 於本周公布的褐皮書 (Beige Book)，還有 Fed 青睞的通膨指標——10 月份個人消費支出(PCE) 指數。

其他消息方面，在黑色星期五和網路星期一之後，零售商也受到關注，購物者預估將花費創紀錄的 120 億美元。亞馬遜 (AMZN-US)、沃爾瑪(WMT-US) 周一盤前股價漲近 1%。

截至台北時間周一（27 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.65%，至每股 233.93 美元

特斯拉執行長馬斯克周一將前往以色列，與以色列總統赫佐格 (Isaac Herzog) 和總理納坦雅胡會面。據商業內幕報導，此次訪問可能被視為馬斯克在持續批評之際試圖修補關係，並與以色列當局建立對話。此外，於 11 月 30 日，特斯拉將在德州超級工廠舉行 Cybertruck 交付活動，屆時特斯拉官網將進行同步直播。

Shopify (SHOP-US) 早盤上漲 2.22%，至每股 71.93 美元

Shopify 盤前漲近 4%，該公司周末報告創紀錄的全球銷售額——該平台今年「黑五」銷售總額超過了 40 億美元，比去年高出了 22%。Adobe 數據顯示，「黑色星期五」這一天，美國購物者在網上花費了創紀錄的 98 億美元，較去年成長 7.5%。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.74%，至每股 147.82 美元

亞馬遜同意與西班牙工會大部分工人達成協議，避免網購星期一 (cyber monday) 怠工。亞馬遜的西班牙最大工會 CCOO 領導人哈珀 (Douglas Harper) 表示，只有 5000 名亞馬遜送貨工人將繼續抗議，在輪班的最後一小時停止工作，因為他們認為該公司改善薪資條件的提議還不夠。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月建築許可月增率修正值報 1.8%，預期 1.1%，前值 - 4.5%

美國 10 月建築許可年化總戶數修正值報 149.8 萬，預期 148.7 萬，前值 147.1 萬

美國 10 月新屋銷售月增率預期 - 4.8%，前值 12.3%

美國 10 月新屋銷售年化總戶數預期 72.1 萬，前值 75.9 萬

美國 11 月達拉斯聯準銀行製造業指數預期 - 16，前值 - 19.2

華爾街分析：

IG Group 資深市場分析師 Axel Rudolph 表示，通常感恩節過後，由於成交量較低，往往會出現一些獲利了結。但從季節性的角度來看，在年底之前通常會對股市持相當看漲的傾向。

德國商業銀行外匯策略主管 Ulrich Leuchtmann 表示，沒有太多基本面原因讓市場保持高度樂觀，許多客戶對前景越來越悲觀。