德銀：企業獲利展望樂觀 標普500指數明年底將上漲12%

德銀周一 (27 日) 表示，預估標普 500 指數明年年底將上漲約 12% 至 5,100 點，因為即便美國經濟經歷溫和而短暫的衰退，企業的獲利成長也應保持彈性。

該行分析師 Binky Chadha 也估，如果出現溫和的短期衰退，企業獲利將成長 10%，不過若國內生產毛額 (GDP) 成長 2%，則獲利料將成長 19%。

德銀分析師團隊在報告中寫道：「儘管美國經濟成長高於趨勢水準，但核心通膨率已經下降，有望回到大流行前的水準，而不需要透過放緩經濟成長引導。」分析師也認為，有鑑於任何衰退「都被廣泛預期為溫和而短暫」，因此可能只會出現適度的短期拋售。

Chadha 是少數幾位正確預測標準普爾 500 指數將在今年第一季上漲的分析師之一。另有調研數據顯示，分析師預估企業獲利在今年下滑 0.4% 之後，明年將成長 11%。

有分析認為，在分析師普遍未能預測到今年的股市反彈之後，隨著投資人情緒改善，對經濟衰退的預期有所回落，一些策略師對明年的展望變得更加樂觀。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 策略師 Lori Calvasina 和美銀的 Savita Subramanian 都預估標普 500 指數將升至 5,000 點。該指數在 2022 年 1 月曾達到 4,769.56 點的歷史高點。

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 上周表示，隨著宏觀經濟擔憂減弱以及美國聯準會 (Fed) 暫停升息，該指數明年底將收在 5,000 點。