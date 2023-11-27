路透：北交所阻止上市公司大股東賣股 憂澆熄反彈態勢

路透周一 (27 日) 援引知情人士消息報導，北京證券交易 (Beijing Stock Exchange / 北交所) 已實施新政策，阻止在其交易所上市的公司的大股東出售股票，因為擔心該類出售可能會澆熄渴望已久的反彈。

兩年前推出的北交所旨在幫助被稱為「小巨人」的創新型小公司獲得資金，但投資人此前對此興趣不大，一直委靡不振。但在當局最近採取的措施，該市場的基準 50 指數本月飆升 46%。這些措施包括降低投資人投資股票帳戶所需的資金數額、改善交易機制以及鼓勵共同基金參與市場。

據交易所規定，「大股東」是指持股 5% 或以上的股東，在出售股票前必須向相關證券交易所進行公開申報。據悉，北交所一直拒絕這些申報，目前不清楚這項新政策將持續多久。北京交易所和中國證監會 (CSRC) 沒立刻回覆置評請求。

北京證交所目前有 232 家上市公司，總市值達人民幣 3,660 億元 (500 億美元)。相比之下，上海證券交易所有 2,256 家上市公司，總市值達人民幣 47 兆元，而深圳證券交易所擁有近 3,000 家上市公司，總市值人民幣 31.9 兆元。

在路透發出上述報導之前，北交所在同日上午的另一份聲明表示，正密切監控交易，以確保正常的市場秩序。

消息人士稱，所謂的「視窗指導」(window guidance)，即口頭指令沒有書面文件，旨在保護漲勢。如果沒有視窗指導，股價飆升「可能促使機構股東減持

」，這可能會使指數再次走向下跌。