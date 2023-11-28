美10月新屋銷售跌幅超預期 房價增速大幅放緩

美國商務部周一 (27 日) 公布最新數據顯示，房貸利率太高衝擊房地產市場，美國 10 月新屋銷售降幅超預期，同時新屋房價年增速度也大幅放緩。

美國 10 月新屋銷售降幅超預期。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 10 月新屋銷售年化總數報 67.9 萬戶，近今年 4 月時的銷售水準，但不及經濟學家預期的 72.3 萬戶，9 月前值自 75.9 萬戶大下修至 71.9 萬戶。10 月新屋銷售月增率下跌 5.6%，預期跌 4.7%，9 月前值成長幅度從 12.3% 下修至 8.6%。

值得注意的是，10 月新屋售價的中位數為 40.93 萬美元，創 2021 年 8 月以來最低，年增率大跌 17.6%。新屋售價的平均值為 48.7 萬美元，不過新屋售價仍遠高於新冠疫情前的水準。

10 月新屋售價的中位數為 40.93 萬美元，創 2021 年 8 月以來最低。(圖：ZeroHedge)

另一方面，10 月新屋庫存連續第三個月上升，至今年 1 月份以來的最高水準。新屋市場雖僅占美國房市的一成且每個月資料波動大，但新屋銷售按照簽訂購房合約時的資料計算，與簽約完成再納入統計的成屋銷售有所區別，因此被視為美國房市的領先指標。

今年美國房市的一個明顯特色是，由於二手房市場庫存極度有限，並且房屋建築商對新房銷售提供各種激勵措施，買家轉至新屋市場，新屋銷售相比成屋明顯更強勁。

伴隨房貸利率的飆升，建商持續採取多種措施刺激銷售，包括降低房屋售價，降低房貸利率等，以期部分抵消買家的壓力。

市場分析警告，建商無法永遠這樣填補當前 30 年房貸利率與購房者支付的有效利率之間的這一差距，即不可能無限度補貼新屋以促進銷售。因此，10 月新屋銷售滑鐵盧，並不意外。

美國房貸利率在 10 月達到約 8% 的多年峰值。最新的新屋銷售數據凸顯，在房貸利率大漲的背景下，連新屋也備受衝擊。

不過好消息是，由於市場預料聯準會 (Fed) 即將結束本輪緊縮周期，房貸目前已較 8% 的峰值利率明顯回落。房地美上周的數據顯示，美國 30 年期定期房貸利率為 7.29%，連續第四周下降，並創 9 月份以來新低，前周為 7.44%。如果這種回落能夠繼續下去，有望刺激買家需求。