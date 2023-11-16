微軟推出兩款針對AI、雲端運算晶片 採用台積電5奈米技術

微軟周三 (15 日) 推出兩款針對人工智慧 (AI) 與雲端運算的客制化晶片，分別是 Azure Maia AI 加速器以及透過安謀 (Arm) 架構設計的 Azure Cobalt CPU，兩款晶片將由台積電 (2330-TW) 代工製造，採用 5 奈米技術。另外微軟還與輝達、超微建立新的合作夥伴關係。

對於微軟自己開發晶片，外媒認為此舉意味著該公司著眼削減提供 AI 服務的高額成本問題，其成本可能是搜尋引擎等傳統服務的 10 倍，包括 Alphabet 等其他科技巨擘也在開發關鍵技術晶片來降低成本。該公司高層表示，計劃透過一套通用的基礎 AI 模型，來解決這些成本問題。

微軟還表示，兩款新的晶片不會出售，而是會應用在自家的 Copilot 訂閱以及 Azure 雲端運算服務上。

不過微軟雲端和 AI 部門執行副總裁賈斯禮 (Scott Guthrie) 表示，公司也希望出售 Cobalt 晶片，以與亞馬遜 (AMZN-US) 的 Graviton 系列晶片競爭。他說：「我們正在設計 Cobalt 解決方案，以確保我們在性能和性價比 (與亞馬遜的晶片相比) 方面都非常有競爭力。」

不過微軟幾乎沒有透露任何技術細節，無法讓人判斷這種晶片與傳統晶片製造商的競爭力。Azure 硬體系統和基礎設施副總裁波爾卡爾表示，這兩款新的晶片都採用台積電的 5 奈米製造技術。

據瞭解，Maia 能讓 AI 系統更快速處理大量資料，完成識別語音和圖像等任務，能縮短 AI 模型訓練時間並加快 AI 應用布署步伐。Cobalt 則配有 128 個運算核心且採用安謀 (ARM-US) 架構設計可進一步降低電力損耗，使其與英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 的產品處在同一等級。

圖：微軟

值得注意的是，微軟同日還宣布，與超微和輝達 (NVDA-US) 建立新的合作夥伴關係。超微將替微軟客戶帶來新的 AI 和運算能力；輝達則在微軟 Azure 上替全球企業和新創公司推出生成式 AI 代工服務。

除了兩款新的晶片外，微軟還宣布新軟體 Copilot Studio，該款軟體可讓客戶客制微軟的 AI 助手軟體，或者從頭開始打造自己的 AI 助手。另外客戶還可以設計一些方法，讓微軟的 Copilot 出現在自己現有的應用程式中。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周三盤中股價小跌 0.12%，每股暫報 369.07 美元。