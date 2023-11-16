〈美股盤後〉拜習會登場 Fed官員放鷹 標普升破4500點大關

儘管聯準會 (Fed) 官員持續放鷹，經濟數據帶來通膨降溫好消息，拜習會登場，11 月漲勢延續，美股主指週三 (15 日) 全數收高。目標百貨因獲利穩健而飆升，微軟推出自研人工智慧 (AI) 晶片後，輝達連十升止步，美元迎來反彈。

道瓊微漲 160 點，距離 35000 點大關一步之遙，標普升破 4500 點大關，那指小幅收紅 0.07%，費半指數走高逾 0.7%。

數據方面，美國 10 月生產者物價指數 (PPI) 下滑 0.5%，寫 2020 年 4 月以來最大單月減幅，此急劇放緩在很大程度上反映汽油價格下滑。

同日，美國 10 月零售銷售月減 0.1%，降幅小於市場預期的 0.3%，降幅低於預期顯示需求放緩。週三數據再度佐證通膨正在趨緩，穩固投資人對本輪升息周期可能已終結的預期。

政經方面，市場正歡呼聯準會可能不會進一步升息之際，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三受訪時警告，不要過早結束升息周期。考量到央行是否採取足夠措施將通膨拉回至 2% 的目標存在不確定性，她拒絕排除再次升息的可能性。

投資人亦關注政府關門風險，美國眾議院週二批准一項名為兩階段「延續撥款」(CR) 臨時撥款法案，該法案已提交參議院並獲兩黨領袖表態支持。

地緣政治方面，美國總統拜登週三和中國國家主席習近平舉行面對面會談，將討論台灣、以色列 - 哈瑪斯戰爭、俄烏戰爭、北韓和人權等諸多議題。拜習會前，美中發表一份聯合聲明中表示，矢言將努力達成再生能源目標，並共同應對甲烷及塑膠污染等問題。

拜習會登場 Fed 官員放鷹 標普升破 4500 點大關 (圖：REUTERS/TPG)

專家表示，習近平將尋求與拜登會面順利，向那些擔心中國經濟和外資減少的人士表明，他能夠成功處理世界兩大經濟體之間的關係。

美股週三 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 163.51 點，或 0.47%，收 34,991.21 點。

那斯達克指數上漲 9.45 點，或 0.07%，收 14,103.84 點。

標普 500 指數上漲 7.18 點，或 0.16%，收 4,502.88 點。

費城半導體指數上漲 26.52 點，或 0.72%，收 3,712.09 點。

NYSE FANG + 指數上漲 0.13 點，或 0.00%，收 8,174.32 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，必需消費品 (+0.70%) 和通訊服務 (+0.60%) 板塊領漲。能源板塊 (-0.34%) 表現最差。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.75%；Meta (META-US) 下跌 1.07%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.30%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.78%。

道瓊成分股逾半收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.04%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.14%；沃爾格林博姿 (WBM-US) 上漲 2.18%；Salesforce (CRM-US) 跌 0.8%；Merck (MRK-US) 跌 0.8%。

費半成分股普遍收高。高通 (QCOM-US) 上漲 1.22%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.55%；美光 (MU-US) 跌 0.04%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.84%；AMD (AMD-US) 下跌 1.57%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.29%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.11%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.35%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.10%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 微漲 0.04% 至每股 369.67 美元。台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.11% 至每股 98.80 美元，折溢價率達 9.16%，換算價 634.20 元。

微軟週三在年度 Ignite 大會上推出兩款針對人工智慧 (AI) 與雲端運算的客制化晶片，第一款是 Maia 100 人工晶片，第二款是透過安謀 (Arm) 架構設計的 Cobalt 100 晶片，兩款晶片將由台積電 (2330-TW) 代工製造，採用 5 奈米製造技術。

微軟週三還宣布與輝達、AMD 建立新的合作夥伴關係。AMD 將為微軟客戶帶來新的 AI 和運算能力，輝達在微軟 Azure 上為全球企業和新創公司推出生成式 AI 代工服務。

輝達 (NVDA-US) 下跌 1.55% 至每股 488.88 美元。AMD (AMD-US) 收黑 1.57% 至每股 118.00 美元。

蘋果 (AAPL-US) 微升 0.30% 至每股 188.01 美元。蘋果宣布將向 iPhone 14 用戶額外提供一年免費的衛星緊急求救安全服務。

目標百貨 (Target)(TGT-US) 一字噴漲 17.75% 至每股 130.46 美元。目標百貨週三發布的財報銷售超越華爾街的預期，獲利更是超越預期，因為食品和美容等高頻類別的購買支撐了疲軟的客戶支出。

中國電商巨頭京東 ADR (JD-US) 飆升 7.04% 至每股 28.59 美元。京東發布 2023 年第三季財報繳出亮眼成績單，憑藉著提升供應鏈效率，京東淨利潤為人民幣 79 億元，年增逾 33.1%，收入為人民幣 2,477 億元，年增 1.7%。

經濟數據

美國 10 月 PPI 年增率報 1.3%，預期 1.9%，前值 2.2%

美國 10 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.1%，修正後前值 0.4%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 2.4%，預期 2.7%，前值 2.7%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%

美國 10 月零售銷售月增率報 - 0.1%，預期 - 0.35%，修正後前值報 0.9%

美國 10 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預期 - 0.2%，修正後前值報 0.8%

美國 11 月紐約聯準銀行製造業指數報 9.10，預期 - 2.80，前值 - 4.60

華爾街分析

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 說：「市場認為聯準會高呼利率更高更久的口號已是過去式，利率將會下調，儘管這可能要等到明年 5、6 月。由於股票會反映未來六個月的市場事件，股市有望一路漲至年底。」

Pimco 投資長 Daniel Ivascyn 警示：「通膨問題遠未解決，聯準會對於降息會非常謹慎，除非他們看到經濟明顯疲軟，要真正達到聯準會的通膨目標，預計將是一段崎嶇不平的旅程。」

TradeStation 全球市場策略主管 David Russell 表示：「週三獲得更多的金髮姑娘數據，通膨正在放緩，但觀望需求強勁，正在形成經濟軟著陸。」

eToro 美國投資分析師 Callie Cox 認為：「在衰退訊號出現之前，我們一直處於牛市，但這種情況尚未發生。支出強勁，通膨受到控制。正如過去幾週向我們展示的那樣，持續投資至關重要。」

Janney Montgomery Scott 分析師 Dan Wantrobski 表示：「標普過去幾個交易日出現趨勢線突破，這可能在 4,600 點區域內重新測試 2023 年高點。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主