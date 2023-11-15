〈財報〉廣告、遊戲營收回春 騰訊Q3業績報喜

中國科技巨擘騰訊 (0700-HK) 周三 (15 日) 公布 2023 會計年度第三季財報，受惠廣告與遊戲業務回春，該季獲利打敗分析師預期。有分析指出，這一跡象也表明，儘管中國經濟低迷，但該國消費者正轉向社群媒體和遊戲領域。

市場分析認為，騰訊第三季亮眼財報有助緩解投資人的擔憂，即在多年中國政府監管和經濟動盪之後，該公司已經失去成長動力。

通常與經濟情勢密切相關的線上廣告是騰訊在第三季成長最快的部門，營收年增兩成，這在一定程度是受微信視訊帳號的用戶參與度不斷提高，該季總觀看量攀升 50%。這對騰訊來說是個好消息，該公司多年來一直試圖阻止抖音 (TikTok) 母公司字節跳動進網路媒體領域。

第三季毛利率成長近五成

根據財報，騰訊第三季 (截至 9/30) 營收年增 10% 至人民幣 1,546 億元 (以下單位皆同)，略低於分析師預期的 1,548 億元，按季來看營收成長 4%。

圖：騰訊財報

獲利方面，騰訊上季營益年減 6% 至 484.8 億元、季增 20%，優於分析師預期的 434 億元；淨利年減 9% 至 362 億元，季增 38%，同樣優於市場預期的 323.8 億元。

另外按 Non-IFRS 計算，騰訊該季營益為 554.83 億元，年增 36%、季增 11%；淨利年增 39% 至 449.2 億元，季增 20%，優於分析師預期的 399.8 億元。

成本方面，騰訊第三季營收成本微 781 億元，毛利率上升至 49.5%，為自 2018 年以來新高。主因是結構上向高毛利收入來源 (小遊戲平台服務費、視訊廣告和帶貨技術服務費等新服務) 靠攏，以及從低毛利率收入來源 (特別是音樂與遊戲直播) 轉出。

遊戲業務營收回暖、社群媒體收入穩定

營收按業務劃分，騰訊第三季網路廣告業務營收年增 20% 至 257 億元，創歷史新高；金融科技及企業服務業務營收年增 16% 至 520 億元。

圖：騰訊財報

值得注意的是，騰訊該季國際遊戲市場營收成長 14% 至 133 億元，排除匯率變動影響後增幅為 7%、中國國內遊戲市場營收則成長 5% 至 327 億元。

至於社群網路方面，該部門營收穩定在人民幣 297 億元，主要受惠音樂付費會員、小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售營收增加，抵銷音樂與遊戲直播服務收入下滑影響。

另外騰訊微信及 WeChat 第三季合併月活躍帳戶數 13.36 億，年增 2%、季增 0.7%；QQ 月活躍用戶數為 5.58 億，年減 3%、季減 2%。

付費會員方面，音樂付費會員數年增 21% 至 1.03 億，同時每使用者平均收入 (ARPU) 年增 17%；視訊付費會員數年減 3%，但季增 1%，達到 1.17 億。