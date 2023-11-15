〈財報〉產能增加推升成本 小鵬汽車Q3虧損擴大

中國電動車製造商小鵬汽車周三 (15 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，由於產能增加帶來的相關成本影響，該季虧損超過預期。消息影響小鵬汽車周三盤前 ADR 小跌近 0.3%。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 美股 ADR 周三盤前下跌 0.35%，每股暫報 16.94 美元。

分析指出，小鵬汽車和蔚來汽車 (NIO-US) 等規模較小的中國電動車商正試圖在本土市場與特斯拉 (TSLA-US) 競爭，但考慮到提高產量和推出新車款涉及的巨額成本，迄今為止這些車商的路崎嶇難行。

展望未來，小鵬汽車預估本季 (第四季) 營收介在人民幣 127 億至 136 億元 (以下單位皆同)，高於華爾街分析師預估的 120.1 億元；該季交付車輛數介在 59,500 至 63,500 量之間，年增 101.2% 至 114.7%。

財報顯示，小鵬汽車第三季 (截至 9/30) 營收年增 25% 至 85.3 億元、季增 68.5%，但仍低於分析師預期的 86.8 億元、淨損 38.9 億元，遠超去年同期的虧損 23.8 億元、經調整後每股虧損 3.23 元，略低於分析師預估的每股虧損 3.4 美元。

另外，小鵬汽車第三季毛利率表現也不即預期報 - 2.7%，低於分析師預估的 2.86%，季增 1.2 個百分點、年增下滑 16.2 個百分點。其中汽車毛利率報 - 6.1%，也遠遠低於去年同期的 11.6%，不過較今年第二季 - 8.6% 有所改善。

圖：小鵬汽車財報

對於毛利率的下滑，小鵬汽車表示是與 G3i 有關的存貨減值，對第三季汽車毛利率產生了 2.9 個百分點的負面影響，還有銷售促銷增加及新能源汽車補貼屆滿所致，而按季上升主要是由於車款產品組合改善及成本降低。

小鵬汽車執行長何小鵬在財報會議上表示，小鵬汽車在動力系統、整車硬體、供應鏈等多個領域的降本專案正在高效地執行推進，明年底有望實現成本降低 25% 目標，降本措施不僅有利於大幅提升產品競爭力，還會使公司毛利率在在明年年顯著改善。

其他方面小鵬透露，福斯 7 億美元的相關投資款將在外商投資相關監管審批完成後入帳，雙方合作事宜正按流程推進中。