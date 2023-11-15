小米首款電動車亮相 力拚市場競爭對手

中國智慧型手機製造商小米 (1810-HK) 的首款電動車周三 (15 日) 亮相，是一款五座轎車，配有全景玻璃車頂。根據中國工信部公布的資訊，這款期待已久的電動汽車將命名為「北京小米 SU7」，由國有的北汽集團 (BAIC Group) 生產。

據了解，這款車擁有流線型的外觀，並可選擇在擋風玻璃頂部安裝稱為雷射雷達的傳感技術，用於高級輔助駕駛、最高時速為 265 公里 (165 英里)。這款電動車使用由寧德時代 (300750-CN) 和比亞迪 (1211-HK) 生產的電池，至於是哪家廠牌的電池要取決於是單還是雙組成型態。

所有中國汽車製造商都必須向工信部提交新車型，獲得初步批准的產品每個月都會公布在目錄中，向公眾開放一周並徵詢意見回饋。不過公布的資訊不一定與製作時間表相對應。小米此前曾表示，其電動車將於明年上半年正式推出。

作為中國最大的消費電子品牌之一，小米加入了華為等科技公司的行列，進軍電動車領域。產品的新技術越來越多，如語音控制和輔助駕駛軟體等功能，越能受到駕駛的青睞。

小米品牌的電動車是該公司為客戶打造「全方位生態系統」計畫的關鍵一環。該公司已經對智慧手機和其他家用電器的作業系統進行了改造，未來將包括電動車，這樣用戶就可以在一個統一的平台上控制所有類型的小米產品。

值得注意的是，該公司正在進入一個擁擠且競爭日益激烈的中國汽車行業。市場領導者比亞迪正在發布一系列新車款，還有一些規模較小的電動汽車製造商，如理想汽車 (Li-US)、吉利汽車 (0175-HK) 及其豪華品牌 Zeekr。

另外還有福斯汽車 (Volkswagen AG) 和小鵬汽車 (XPEV-US) 計畫在中國市場推出至少兩款帶有福斯標誌的新車款，第一款將於 2026 年上市，而 Stellantis(STLA-US) 已與零跑汽車 (9863-HK) 達成合作協議。

今年，全球最大的汽車市場也捲入了一場激烈的價格戰，此前特斯拉公司 (TSLA-US) 大幅下調了所有車型的價格，迫使競爭對手紛紛效仿。