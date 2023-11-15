〈美股早盤〉美10月PPI再稍來通膨降溫喜訊 主要指數開高

美股主要指數周三 (15 日) 開高，繼昨日美國 10 月消費者物價指數報告 (CPI) 捎來通膨降溫的好消息後，今日公布的 10 月生產者物價指數 (PPI) 也傳出通膨降溫喜訊，市場進一步確認聯準會 (Fed) 的升息周期已經結束。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.3%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲近 0.6%。

在汽油價格下跌影響下，10 月 PPI 年增速度大幅放緩至 1.3%，低於經濟學家預期的 1.9%，創 2020 年 4 月以來最大降幅；剔除波動較大的食品和能源，10 月核心 PPI 年增速也放緩至 2.4%，低於市場預期。

與此同時，美國商務部普查局同日公布數據顯示，美國 10 月零售銷售月增率為 - 0.1%，是今年 3 月以來首見下滑，較修正後前值 0.9% 大幅放緩，經濟學家預期為 - 0.3%。該月零售支出下滑可能是經濟放緩的早期跡象，消費者受借貸成本上升擠壓，不過零售表現卻優於經濟學家普遍預期。

市場目前預計，到明年 7 月，Fed 將降息逾 2 碼 (0.5 個百分點)，是 10 月底預期的一倍左右。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 分析師 Solita Marcelli 表示，未來幾個月的通膨阻力可能會導致近期市場動盪，但到春季或夏季，通膨將下降到足以讓 Fed 考慮首次降息的程度，這對債市和股市都是有利的。

截至台北時間周三（15 日）21 時許：

焦點個股：

小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤下跌 0.88%，至每股 16.85 美元

中國電動車製造商小鵬汽車周三美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，由於產能增加帶來的相關成本影響，該季虧損超過預期。消息影響小鵬汽車周三盤前 ADR 小跌近 0.3%。

京東 (JD-US) 早盤上漲 5.50%，至每股 28.18 美元

中國第二大電商京東周三 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，儘管面對激烈的競爭環境，但大量促銷活動策略奏效，營收、獲利均優於華爾街分析師預期。亮眼佳績公布後，京東周三盤前美股 ADR 大漲逾 5%。

目標百貨 (TGT-US) 早盤上漲 13.28%，至每股 125.50 美元

目標百貨 (Target) 周三發布的財報銷售超越華爾街的預期，獲利更是超越預期，因為食品和美容等高頻類別的購買支撐了疲軟的客戶支出。數據顯示，該公司第三季營收報 254 億美元，高於分析師預期的 252.4 億美元、每股獲利報 2.10 美元，也超出預期的 1.48 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 PPI 年增率報 1.3%，預期 1.9%，前值 2.2%

美國 10 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.1%，修正後前值 0.4%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 2.4%，預期 2.7%，前值 2.7%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%

美國 10 月零售銷售月增率報 - 0.1%，預期 - 0.35%，修正後前值報 0.9%

美國 10 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預期 - 0.2%，修正後前值報 0.8%

美國 11 月紐約聯準銀行製造業指數報 9.10，預期 - 2.80，前值 - 4.60

華爾街分析：

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 認為總體而言，經濟數據喜憂參半。在在數據公布之前，美國公債幾乎沒有變化，此後一直被拋售——但幅度不大，預料市場將從現在開始橫盤整理，隨著周末臨近，美債殖利率率將出現下行傾向。

美國銀行最新發布的基金經理調查報告顯示，基於對政策利率將在 2024 年下降的「極大信心」，這些投資人呈現出次貸危機後最強勁的淨增持債券勢頭。美銀首席投資策略師解讀稱，這裡發生的「大變化」並不是投資人對宏觀前景預期的改變，而是預期通膨和債券殖利率將在 2024 年同步走弱。