美國通膨降溫 Fed政策見效 下月利率勢必不變

美國勞工統計局周二 (14 日) 公布 10 月美國消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 3.2%，漲幅低於 9 月和 8 月的 3.7%，也低於經濟學家此前預計的 3.3%。

10 月 CPI 環比持平，經濟學家的預期是從 9 月的 0.4% 降至 0.1%。

不包括波動較大的食品和能源價格的核心 CPI 同比上漲 4%，較 9 月的 4.1% 略有放緩，並創下 2021 年 9 月以來最小年增幅。

10 月核心 CPI 環比上漲 0.2%，略低於 9 月 0.3% 的漲幅。經濟學家對核心 CPI 同比漲幅和環比漲幅的預測分別為 4.1% 和 0.3%。

10 月不包括住房價格在內的核心服務通膨環比漲幅為 0.2%，低於 9 月的 0.6%，同比漲幅從 9 月的 3.9% 降至 3.7%。

雖然 Fed 把通膨率降至 2% 的工作還沒有結束，但 10 月物價的降溫跡象說明 Fed 的政策效力正在顯現。

汽油價格下降 5% 是 CPI 放緩的主要原因，但住房價格繼續上漲抵消了汽油價格的部分降幅。不過，10 月住房價格上漲壓力有所減弱，環比漲幅從 9 月的 0.6% 降至 0.3%，是 3 月以來首次出現明顯放緩。

Loomis、Sayles & Company 投資組合經理人兼全權裁量團隊聯席主管伊根 (Matt Eagan) 評論指出：「數據顯示 10 月 CPI 整體下降，預計在消費明顯放緩和需求疲軟的推動下，未來幾個月通膨將繼續下降。如果實際情況確實如此，通膨率可能在 2024 年上半年在 2% 見底。」

核心 CPI 繼續下降以及整體 CPI 顯著放緩，為 Fed 在 12 月 12 日至 13 日的會議上不升息提供了理由。CPI 數據公布後，芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch Tool 顯示，12 月目標利率不變的機率為 100%。

雖然最近 Fed 言論一直「偏鷹」 並表示會「謹慎行事」，但 10 月就業數據走弱以及其他顯示經濟成長動能正在放緩的指標顯示，今年再升息一次的門檻較高。

貝萊德美洲 iShares 投資策略主管喬杜里 (Gargi Chaudhuri) 說：「10 月核心 CPI 和整體 CPI 均低於預期，今年夏季的降溫趨勢重現。」他還指出，最新的通膨數據證實了他的預期，即 Fed 將在今年底前內維持利率不變，因為「金融環境已足夠有限制性，雖然通膨下降的速度較慢，但整體來看方向是對的。」

當然，12 月會議召開之前還有 CPI、就業和其他數據出爐，屆時 Fed 也會將這些數據的表現納入考慮。

一些大型投行目前預計降息很快會到來。瑞銀 (UBS) 經濟學家平格爾 (Jonathan Pingle) 指出，隨著經濟放緩和額外反通膨力量的出現，預計明年下半年 Fed 將全面轉向寬鬆政策，採取更多降息行動。他預計到明年年底，聯邦基金利率將從目前的 5% 以上降至略低於 3% 的水準。

瑞銀觀點的核心在於：升息對消費者支出的影響尚未顯現，說明接下來需求會放緩。根據瑞銀的數據，最近各種類型的消費者負債如信用卡欠款都有所上升，個人利息支付幾乎占個人收入的 2.5%，這是 21 世紀初以來的最高水準。疫情期間這個比率僅略高於 1%。

個人儲蓄已從疫情初期觸及的高點回落。從疫情初期到 2020 年年中，現金儲蓄增加約 2 兆美元，但其中一半以上已被花掉，額外儲蓄總額降至不到 1 兆美元。

儲蓄減少和通膨可能促使消費者削減支出，損害經濟成長。到 2024 年底，失業率可能從 10 月的 3.9% 升至 5%。這反過來會進一步促使消費者削減支出，屆時通膨也將進一步下降，從而讓 Fed 有透過放鬆貨幣政策防止經濟過度放緩的選擇。

高盛經濟學家預計，消費者支出放緩和通膨下降後，2026 年聯邦基金利率將降至 3.5% 至 3.75% 之間。

利率下降有望給股市帶來提振，最重要的是讓對市場看到經濟成長速度放慢，但沒有出現萎縮，裁員現象也不嚴重，這些都是瑞銀和高盛的預測。

瑞銀預計 2024 年美國實際 GDP 成長率為 0.3%。高盛認為美國經濟繼續以某種速度成長的機率為 85%。

這意味著企業獲利將繼續成長。FactSet 數據顯示，分析師預計未來兩年標普 500 指數成分股合計銷售額將以每年 5% 的速度成長。此外，工資和材料成本上升速度變慢意味著更大的獲利成長空間。接受 FactSet 調查的分析師預計，標普 500 指數成分股的合計獲利將以每年 12% 的速度成長。

獲利成長加上利率下降，減弱了固定收益的吸引力，預示著股市將有強勁表現。