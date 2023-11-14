瑞銀預測明年美國經濟陷入衰退 迫使Fed大幅降息

瑞銀預計，隨著美國陷入衰退，聯準會將在 2024 年降息多達 275 個基點，幾乎是市場共識的 4 倍。

瑞銀在周一 (13 日) 發布的 2024-2026 年美國經濟展望中表示，雖然美國經濟在 2023 年將保持韌性，但許多相同的阻力和風險仍然存在。同時該行經濟學家表示，「在 2023 年克服這些障礙的支持力道將在 2024 年繼續減弱。」

瑞銀預計，通貨緊縮和失業率上升將削弱 2024 年的經濟產出，導致聯邦公開市場委員會 (FOMC) 降息，「一開始是為了防止名目基金利率隨著通膨下降而變得越來越嚴格，然後會在當年稍後用以遏制經濟疲軟。」

2022 年 3 月至 2023 年 7 月期間，FOMC 連續 11 次升息，將聯邦基金利率從 0.25-0.5% 的區間上調至 5.25-5.5%。

之後，聯準會一直維持利率不變，促使市場得出利率已經見頂的結論，並開始猜測未來降息的時間和規模。

然而，聯準會主席鮑爾上周表示，他對 FOMC 已採取足夠措施使通膨持續回到 2% 的目標「沒有信心」。

瑞銀指出，即使經歷了 1980 年代以來最激進的升息周期，但截至第 3 季末的一年，實質 GDP 成長了 2.9%。然而，自 9 月 FOMC 會議以來，殖利率上升，股市承壓。該行認為，這再次引發人們對經濟成長的擔憂，也代表經濟「尚未走出困境」。

瑞銀強調：「經濟擴張面臨利率上升帶來的越來越大壓力。信貸和貸款標準似乎正在收緊，而不僅僅是簡單的重新定價。隨著時間演進，勞動市場收入已經被向下修正。」「根據估計，在財政刺激推動下，經濟支出相對於收入似乎有所上升，並透過過剩儲蓄維持在這個水平。」

該行估計，2023 年財政刺激對經濟成長的上行壓力將於明年消退，而家庭儲蓄將「降低」，資產負債表將不再那麼穩健。

瑞銀表示，「此外，我們懷疑 FOMC 是否能夠在經濟不大幅放緩的情況下恢復物價穩定。由於其中許多風險尚未實現，因此雖然 2023 年的經濟表現優異，但這並不意味著它們就此消退。」

瑞銀指出，「私營部門似乎不太容易受到 FOMC 明年升息的影響。展望未來，預計 2024 年經濟成長將大幅放緩，失業率將上升，聯邦基金利率將大幅下降，全年目標範圍在 2.50% 至 2.75% 之間。」

瑞銀預計明年年中經濟將收縮 0.5 個百分點，2024 年 GDP 年增率降至僅 0.3%，年底失業率將升至近 5%。

該銀行經濟學家表示，「隨著通貨緊縮趨勢增強，預計明年的貨幣政策寬鬆將推動 2025 年的復甦，將 GDP 增速推回到 2.5% 左右，並將 2025 年初的失業率高峰限制在 5.2%。預測 2026 年成長將放緩，部分原因是預期的財政整頓。」