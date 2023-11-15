〈財報〉目標百貨上季業績超出預期 但銷售額低於上年同期

目標百貨 (Target)(TGT-US) 周三 (15 日) 發布的財報銷售超越華爾街的預期，獲利更是超越預期，因為食品和美容等高頻類別的購買支撐了疲軟的客戶支出。

受此消息影響，該公司股價在周三盤前交易上漲超過 10%，部分反映出該股今年來的跌幅。

然而，這家大型零售商卻忽略了去年所面臨的同樣挑戰。購物者不會購買必需品以外的東西，而且渴望更低的價格。執行長布康奈爾 (Brian Cornell) 表示，當客戶真想購買商品時，他們會推遲購買，例如等到氣溫下降才購買牛仔褲或運動衫。

該公司可比銷售額連續第二季下降。這個產業指標也稱為同店銷售額，剔除剛開業、關閉和翻新的店面的影響。

財務長菲德爾克 (Michael Fiddelke) 表示，該公司「專注於將客流量和銷售額帶回正值」。

但他和 Target 的領導團隊警告，今年這種情況不會發生，即使假日購物者仍會前往商店和網站購買裝飾品、禮物等。

根據 LSEG 對分析師的調查，該零售商截至 10 月 28 日的第 3 季財報與華爾街預期比較如下：

●每股獲利 2.10 美元，高於預期的 1.48 美元

●營收 254 億美元，高於預期的 252.4 億美元

由於消費者因價格上漲而感到預算緊張，轉而選擇花錢購買體驗，整體零售業的銷售已經放緩。然而，與主要競爭對手相比，Target 百貨銷售的服裝、家居用品和衝動購物產品種類更多，因此受到的衝擊更為嚴重。

此外，它還面臨著自己的挑戰。Target 因驕傲月系列商品而遭到反彈。驕傲月是 LGBTQ+ 人士和問題的慶祝活動，該類商品已銷售十多年。同時它還受到更頻繁的組織化零售犯罪的打擊。該公司最近關閉了主要城市的 9 家店面，並將其歸咎於盜竊和暴力威脅。

Target 的股價也受到影響。截至周二 (14 日) 收盤，該股今年已下跌近 26%；自新冠疫情高點以來，其市值已跌去一半以上。

第 3 季總營收較去年同期的 265.2 億美元下降。 由於顧客購買的非必需品減少，可比銷售額較去年同期下降近 5%。數位銷售額較去年同期下降 6%。

雖然非必需品類別仍然疲軟，但首長官亨寧頓表示，與第 2 財季相比，趨勢「顯著改善」。她將這些更好的業績歸功於時尚商品，包括 Target 的新品牌廚具、秋季時尚女裝以及與 Kendra Scott 合作的新系列珠寶。

雖然面臨銷售挑戰，該零售商在恢復獲利方面仍取得了進展。第 3 季淨利從去年同期的 7.12 億美元或每股 1.54 美元躍升約 36% 至 9.71 億美元和每股 2.10 美元。

這家大型零售商表示，預計假日季的情況大致相同，可比銷售額將出現中個位數下降，調整後每股獲利在 1.9 至 2.6 美元間。

但 Target 第 3 季獲利的顯著成長也反映出其去年同期的疲軟。當時該公司取消訂單並以大幅折扣出售商品，以清理過多的不需要的庫存。

菲德爾克將 Target 獲利的提高歸因於更好的庫存和費用管理，而不是強勁的銷售。與去年同期相比，本季末的庫存水準下降了 14%。

由於清理庫存方面取得進展，Target 目前正在努力提高關鍵假期季的銷售額。

購物者本周已可在該公司官網上貼滿了黑色星期五的優惠訊息。然而康奈爾表示，現在對假期銷售進行評估還為時過早，該公司還在「仔細觀察趨勢」。

亨寧頓表示，為了促進旺季銷售，零售商將依靠新的獨家商品，包括數千種 25 美元以下的禮品。