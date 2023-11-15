方舟伍德：美國已見通貨緊縮 將迫使聯準會大幅降息

以投資新創科技聞名的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 周二 (14 日) 表示，美國各產業已經出現通貨緊縮，並將迫使聯準會啟動大幅降息周期。

她表示，在這輪激進升息中，聯準會過得過頭了，明年將見到通貨緊縮。「如果我們是對的，他們已經走得太遠了，他們將不得不大幅降息。」

伍德補充說，CPI 通膨率可能「在明年某個時候」轉為負值。 周二公布的美國 10 月通膨普遍放緩，市場對此歡呼雀躍，因為這強烈顯示聯準會已經完成升息。

伍德的預測與華爾街的共識相衝突。 根據調查，經濟學家預計明年的年通膨率將從 10 月的 3.2% 降至 2.7%。

伍德表示，始於大宗商品的通貨緊縮趨勢，現在正在擴展到航空和汽車價格。

長期以來，伍德一直主張，在人工智慧、電動車、機器人、基因組定序和區塊鏈等新技術的支援下，物價將會下降。她先前也批評聯準會，稱其激進的升息可能會增加通貨緊縮的風險。

而在聯準會激進升息期間，伍德旗下價值 69 億美元的旗艦 ARK Innovation ETF(ARKK) 表現不佳，這檔 ETF 在 2020 年獲利一鳴驚人之後，在 2021 年下跌了約 23%，在 2022 年下跌了 67%，但今年以來，已經上漲近 38%。

儘管 ARKK 今年有所上漲，但仍落後於以科技股爲主的納斯達克 100 指數約 44% 的漲幅。推動納斯達克 100 指數上漲的輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等公司，並不在伍德 ETF 的組合中。

伍德說：「我們已經付出了代價。到 7 月份爲止，我們度過了美好的一年，但隨着對通膨的擔憂再次抬頭，我們經歷了一些挫折。」

她認為，周二的 CPI 報告透露了很多，表明價格的下跌，這將會經常見到。