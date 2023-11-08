美國人不再輕易借錢消費 GDP負成長就在眼前？

隨着信用卡平均利率創下新高，美國 9 月消費者借款較近幾個月的月度增幅顯著放緩，可能帶來美國消費支出減緩。

據財經部落格《Zero Hedge》報導，美國聯準會不久前公布最新的消費者信貸數據，顯示 9 月份總債務僅增加了 91 億美元，較前月的 158 億美元繼續減少，不僅未達到 95 億美元的共識預期，而且較近幾個月 200 至 300 億美元的月度增幅明顯放緩。

美國每月消費者信貸 (圖表取自 Zero Hedge)

從構成來看，循環信貸和非循環信貸都較爲疲軟。

在循環信貸方面，9 月份信用卡債務僅增加了 31 億美元，是除了 6 月份反常的負值之外，自新冠危機以來最低的月度增幅。

(圖表取自 Zero Hedge)

至於非循環信貸，即學生貸款和汽車貸款，在上個月因學生貸款減免而出現創紀錄的 300 億美元收縮之後，9 月份發放的貸款總額僅為 59 億美元，也是新冠疫情以來增幅最低的月份之一。

(圖表取自 Zero Hedge)

借貸利率可能是造成信貸放緩的主因，9 月份美國金融機構的信用卡平均利率剛剛創下 22.77% 的歷史新高，讓消費者不願意刷爆信用卡。與此形成對比的是，美國的個人儲蓄率在短短幾個月內，就從 5% 以上大跌至 3.4%，為 2022 年以來最低。

(圖表取自 Zero Hedge)

《Zero Hedge》報導認為，消費者支出占美國經濟 70%，在信貸大減之下，消費力快速滑落，美國 GDP 出現負值可能只是時間問題。