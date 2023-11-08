Fed官員接連表示通膨難對付 支持再升息聲音仍未停歇

繼明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 放鷹後，聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman)、達拉斯聯準銀行總裁蘿根(Lorie Logan) 周二 (7 日) 談話鷹鴿交錯，儘管她們支持上周 Fed 利率按兵不動的決策，也認為通膨降溫有進展，但依然強調通膨太高且頑強難對付，其中鮑曼重申自己支持再升息一次。

鮑曼周二在俄亥俄州銀行家聯盟 (Ohio Bankers League) 會上表示，如果未來數據顯示通膨進展停滯，或者不足以及時把通膨拉回 2% 目標，將願意支持 Fed 在下次貨幣政策會議上提高聯邦基金利率。

鮑曼指出，儘管 Fed 在通膨降溫方面取得相當大的進展但仍居高不下，其中服務業通膨相當頑強，而且更高的能源價格恐怕會讓央行迄今的努力功虧一匱。這個論調是她近月來發言反覆提及的。

鮑曼說：「雖然我維持預估需要進一步提高聯邦基金利率，好及時讓通膨回落 2% 目標，但仍支持聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上周利率按兵不動的決定。在評估接下來的經濟數據同時，把利率保持在當前適當範圍區間。」

值得注意的是，鮑曼認為美債殖利率攀升已經產生一定程度上的貨幣緊縮效應，自 9 月以來金融環境已經收緊，往後將密切留意經濟數據。不過她也提到，美國經濟迄今面對 Fed 的連番升息一直展現出韌性，而頻繁且大規模的數據修正讓追蹤經濟形勢變得困難。

與此同時，今年在 FOMC 擁有投票權的蘿根同日談話呼應了鮑曼的看法，即通膨降溫的工作雖然取得進展，但至通膨仍頑強難退。她認為，按照經濟數據來看似乎意味著通膨率會朝著 3% 奔去，而非 Fed 的 2% 目標。

蘿根還提到，就業市場出現一些重要的降溫跡象，不過就業人數仍高於趨勢水準，但職位空缺數仍保持穩定。這個看法與稍早 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 的觀點一致。

華勒認為今年美國勞動力市場正在降溫，但失業率沒有大幅上升，因為經濟已經恢復到勞動力供需之間的更好平衡。不過華勒並未對未來貨幣政策發表看法。

此外，蘿根和鮑曼一樣都認為目前金融環境已經收緊，FOMC 在 11 月按兵不動是合適的。蘿根還認為中東的動盪局勢可能會帶來一些經濟風險，因此 Fed 應該密切留意。