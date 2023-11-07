〈美股早盤〉市場降息樂觀情緒消退 主要指數漲跌互現

美股主要指數周二 (7 日) 漲跌互現，原因是市場對聯準會 (Fed) 明年可能降息的樂觀情緒減弱，投資人在央行官員發表更多有關利率政策前景的評論前如坐針氈。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.1%。

今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari)昨日受訪時表示，儘管有正面跡象顯示物價壓力正在緩解，但宣布戰勝通膨還為時過早。卡什卡里暗示 Fed 當前的升息周期尚未結束，傾向未來進一步提高利率。

經紀公司 Equiti Capital 首席宏觀經濟學家 Stuart Cole 表示：「卡什卡里的言論給市場注入了一種現實感，此前市場曾以為政策放鬆即將到來。」

受卡什卡里的言論影響，投資人信心受挫，美股周二盤前主要期貨指數均走低，而美債殖利率跌至 4.6%、美元指數走高至 105.470。

另外一方面，華爾街投行高盛的一份報告顯示，避險基金上周以兩年來最快的速度「大舉」買入美股，因投資人普遍預估 Fed 不太可能會繼續升息，美股迅速反彈。全球基金在截至 11 月 3 日的一周內大舉購買了美國股票，這是自 2021 年 12 月以來最大的五天購買狂潮。

其他消息方面，英國央行 (BOE) 首席經濟學家 Huw Pill 暗示到明年中期可能會降息，這與英國央行上周傳達的資訊有些背道而馳，但對債市來說顯然是個好消息，英國公債價格上升、殖利率下滑。另外，德國工業生產數據顯示經濟衰退不遠。

個股方面，晶片代工製造商格芯 (GlobalFoundries、格羅方德) 周二美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，該季營收獲利均優於華爾街分析師預期，另外對第四季 (本季) 的每股獲利預測區間高於分析師預期，凸顯半導體產業供應過剩狀況正在緩解的最新跡象。截至早盤，格芯 (GFS-US) 股價上漲 5.79%，每股暫報 54.65 美元。

截至台北時間周二（7 日）21 時許：

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤下跌 1.83%，至每股 47.26 美元

Uber 週二美股盤前公佈 2023 會計年度第三季財報，儘管該季營收年增逾一成，但仍低於華爾街分析師預期，寫下自 2021 年以來最低成長紀錄，同時每股獲利表現也不及預期。財報消息影響 Uber 盤前股價一度暴跌 7%，但因營益連續兩季表現亮眼，跌幅又迅速收窄。

百度 (BIDU-US)ADR 早盤下跌 1.20%，至每股 107.10 美元

路透援引知情人士消息報導，百度今年向華為訂購人工智慧 (AI) 晶片，這進一步表明，美國的壓力正促使中國接受華為產品，將其當作輝達的替代品。知情人士透露，百度早在 8 月下旬就開始向華為下單，比各界普遍預估美國限制新規出爐的時間點更早。美國在 10 月限制對中國出口晶片和晶片製造設備，其中 AI 晶片巨擘輝達的產品也涵蓋在內。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.39%，至每股 218.42 美元

特斯拉將提高 Model Y 在中國的售價，這是該公司在中國這個全球最大、競爭最激烈的電動汽車市場對售價的又一次調整。特斯拉駐中國的一位代表表示，在 10 月 27 日提高 Model Y 高性能版的價格後，其他 Model Y 車款的價格也將進行調整，儘管調整的時間尚未確定。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗表示，標普 500 指數上周創下一年來最好單周表現，主要是由於投資人鎖定看空押注的利潤，這表明進一步上漲的空間很小。該行策略師 Chris Montagu 表示，上周追蹤該基準指數的合約流動主要是空頭回補，即交易商買入股票平倉，整體倉位仍「適度看跌」。

受美國財政部放緩發債步伐，以及該央行連續第二次暫停升息等因素影響，美國公債價格最近出現反彈。市場資深人士、投資諮詢公司 Yardeni Research 總裁 Edward Yardeni 看來，這並不意味著美債風暴已經結束。他指出，由於美國不斷成長的債務規模令人擔憂，「債市義勇軍」將繼續出擊。所謂「債市義勇軍」，指的是透過拋售債券來迫使國會減少財政赤字的債市投資人。