〈財報〉格芯Q3獲利超預期 Q4財測捎來半導體業回春好消息

晶片代工製造商格芯 (GlobalFoundries、格羅方德) 周二 (7 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，該季營收獲利均優於華爾街分析師預期，另外對第四季 (本季) 的每股獲利預測區間高於分析師預期，凸顯半導體產業供應過剩狀況正在緩解的最新跡象。

截稿前，格芯 (GFS-US) 周二早盤股價勁揚 6.18%，每股暫報 54.85 美元，延續盤前強勁漲勢。

展望未來，格芯預估第四季經調整後每股獲利介在 0.53 美元至 0.64 美元區間，高於 FactSet 調查分析師預估的 0.53 美元；營收將介在 18.3 億至 18.8 億美元之間，略低於分析師預期的 18.9 億美元。

分析指出，格芯對第四季做出的財測印證的最近的一些跡象，即隨著電子產品製造商等客戶在花了幾季清理完新冠疫情後需求突然下滑導致過剩的庫存後，已開始重建庫存，該產業的低迷已經觸底。

另外，英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 均表示，個人電腦 (PC) 市場正在復甦，而 PC 正是半導體製造商的主要收入來源。

格芯執行長 Thomas Caulfield 在聲明中表示：「儘管全經濟和地緣政治局勢仍不確定，但我們正在與客戶密切合作，支持他們減少庫存水準的努力。」

根據財報，格芯第三季 (截至 9/30) 營收年減 11% 至 18.5 億美元，但與華爾街分析師預期相符；經調整後每股獲利報 0.55 美元，雖然低於去年同期的 0.67 美元，不過打敗分析師預期的 0.49 美元。